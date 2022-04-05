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Мобилизация в Украине: уклонистов хотят лишать гражданства

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 15:43
Мобилизация в Украине: уклонистов хотят лишать гражданства Депутаты хотят лишать уклонистов от мобилизации гражданства (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Уклонение от военной службы при полной мобилизации Украины карается законом. Сейчас в законе "О мобилизации" прописаны штрафы и исправительные работы на срок до двух лет. Но народные депутаты хотят ужесточить наказание для уклонистов, вплоть до лишения гражданства Украины.

Об этом говорится в законопроекте №7205, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

За уклонение от призыва в Украине сейчас можно получить штраф в размере от 300 до 500 не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 1 года – ст. 337 УК Украины.

Для военнообязанных и резервистов штрафы за уклонение от учебных (специальных) сборов выше – до 11900 гривен или исправительные работы на срок до двух лет.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации установлено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет – ст. 336 УК Украины.

Что предлагают народные депутаты

В новом законопроекте №7205 народные депутаты предлагают ужесточить наказание для уклонистов, которые сбегают от мобилизации за границу. В частности, народные депутаты предлагают таких граждан лишать гражданства.

Также во время военного положения предлагается лишать гражданства тех, кто выехал в страну, которая совершает военную агрессию против Украины. А еще военнообязанных, которые выехали за пределы страны и не вернулись в течение 30 дней (кроме командировок с целью исполнения функций/заданий от центральных органов власти).

Лишить гражданства могут и тех, кто из-за религиозных или других убеждений отказались письменно от призыва на военную службу.

Как отмечает исполнительный директор Института законодательных идей Мартина Богуславец в издании LB.ua, согласно статье 25 Конституции Украины и Закона Украины "О гражданстве Украины", лишения гражданина Украины гражданства запрещено.

Также есть нюансы по поводу такой процедуры, так как нарушаются права человека. За месяц войны принудительно в РФ вывезли тысячи украинцев. А причиной отъезда за границу у многих украинцев могла стать тяжелая болезнь или потребность в операции.

Напомним, ранее мы писали о том, кого сейчас мобилизуют в Украине и могут ли отправить на фронт без обучения.

А также мы рассказывали о том, кто получит от государства "боевые" 100 тысяч гривен.

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