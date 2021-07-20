Освітній омбудсмен: вимагати шкільну форму - незаконно

Шкільна форма в Україні - необов'язкова, а її вимога абсолютно незаконна, через те, що порушує права учнів.

Про це повідомив Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на прес-конференції, пише "Укрінформ".

"За законом Про освіту, про середню освіту, будь-які рішення органів батьківського самоврядування не є обов'язковими, тобто батьки можуть їх виконувати, якщо вони з ними погоджуються. Будь-яка вимога щодо обов'язкової шкільної форми є незаконною", - заявив Горбачов.

Омбудсмен попросив директорів шкіл не вимагати від дітей одягатися в шкільну форму.

"Ця вимога абсолютно незаконна за визначенням. Звичайно, шкільний одяг повинен бути зручним, по сезону, і відповідати можливостям сім'ї. Виставляти будь-які вимоги неправильно і незаконно", - додав Освітній омбудсмен.

Що раніше говорив Сергій Горбачов

Ще 27 січня 2021 Горбачов писав у соцмережі про незаконність вимог про шкільну форму.

"Одяг для школи - це вільний вибір дитини або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Весь. Будь-які вимоги по стилю, кольору або інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі і незаконні. Обов'язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - уніформа, однакова для всіх (юнаків і дівчат відповідно) зразок одягу. Найсуттєвіше те, що за "недотримання форми одягу" можуть бути застосовані санкції, покарання", - писав Горбачов на Facebook.