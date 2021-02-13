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Образование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожат

Новина українською → Великобритания, Суббота 13 февраля 2021 15:23
Образование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожат Снежинки (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Суметь запечатлеть на камеру образование снежинок можно назвать настоящим подвигом для фотографа, так как крайне сложно уследить за процессом формирования "белых мотыльков" и не проморгать все причудливые детали крошечного кристалла льда. Однако фотограф-профессионал Йенс подошел к этому вызову креативно, и в итоге снял настоящее произведение искусства.

Об этом передает британское издание Daily Mail.

Находчивый специалист снял видео, которое показывает образование снежинок в обратном порядке.

На ролике видно, как уже растаявшие снежинки застывают в своей первоначальной форме.

Каждый кадр начинается с маленькой капельки воды, которая начинает прорастать сосульками, пока не получает свой уникальный дизайн.

Образование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожатОбразование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожат

Как образуются снежинки (фото: Another Perspective / dailymail.co.uk)

Видео было снято с использованием высокодетализированной макросъемки. Ролик под названием "Тающие снежинки в обратном направлении" был создан при помощи Sony a6300 вместе с Sony a7R IV, которая была "основной камерой".

Пять разных снежинок показывают таяние снега в обратном порядке на протяжении всего клипа, и хотя в конце они выглядят по-разному, каждая начинается как одна капля воды.

Образование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожатОбразование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожат

Фотограф показал процесс формирования снежинок (фото: Another Perspective / dailymail.co.uk)

Это потрясающее видео не только дает нам поближе взглянуть на снежинки, но также напоминает о том, что нет двух одинаковых.

Как отмечает специалист, кристаллическая структура замороженного льда представляет собой шестигранную форму. Следовательно, ледяная грань тоже шестигранная. Отсюда и симметрия снежинки.

Образование снежинок показали в сказочном видео: кадры вас заворожат

Фотограф показал, как образуется снежинка (фото: Another Perspective / dailymail.co.uk)

Второй способ создает потрясающие древовидные "ветви", отходящие от центра. Это происходит потому, что водяной пар конденсируется при первом прикосновении.

Видео, как тающие снежинки замерзают и принимают свою первоначальную форму

Ранее мы показывали заснеженный Киев глазами фотографа, и рассказывали, что происходит в столице.

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