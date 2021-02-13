Утворення сніжинок показали у казковому відео: кадри вас зачарують

Зуміти зафіксувати на камеру утворення сніжинок можна назвати справжнім подвигом для фотографа, оскільки вкрай складно встежити за процесом формування "білих метеликів" і не пропустити всі химерні деталі крихітного кристала льоду. Однак фотограф-професіонал Йенс підійшов до цього виклику креативно, і в підсумку зняв справжній витвір мистецтва.

Про це передає британське видання Daily Mail .

Винахідливий спеціаліст зняв відео, яке показує утворення сніжинок у зворотному порядку.

На ролику видно, як вже розталі сніжинки застигають у своїй первісній формі.

Кожен кадр починається з маленької крапельки води, яка починає проростати бурульками, поки не набуде свого унікального дизайну.

Як утворюються сніжинки (фото: Another Perspective / dailymail.co.uk)

Відео було знято з використанням макрозйомки високої деталізації. Ролик під назвою "Талі сніжинки у зворотному напрямку" був створений за допомогою Sony a6300 разом з Sony a7R IV, яка була "основною камерою".

П'ять різних сніжинок показують танення снігу у зворотному порядку протягом усього кліпу, і хоча наприкінці вони виглядають по-різному, кожна починається як одна крапля води.

Фотограф показав процес формування сніжинок (фото: Another Perspective / dailymail.co.uk)

Це приголомшливе відео не тільки дає нам ближче поглянути на сніжинки, але також нагадує про те, що немає двох однакових.

Як зазначає фахівець, кристалічна структура замороженого льоду являє собою шестигранну форму. Отже, крижана грань теж шестигранна. Звідси й симетрія сніжинки.

Фотограф показав, як утворюється сніжинка (фото: Another Perspective / dailymail.co.uk)

Другий спосіб створює приголомшливі деревоподібні "гілки", що відходять від центру. Це відбувається тому, що водяна пара конденсується при першому дотику.

Відео, як талі сніжинки замерзають і набувають свою первинну форму