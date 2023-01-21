"Образа велика": Влад Яма заблокував Славу Дьоміна та його 12-річного сина в Instagram

Що сталось причиною

За словами Дьоміна, дружина Ями його не заблокувала. До того ж він не знає, що саме стало причиною таких дій хореографа, адже востаннє вони спілкувались влітку.

"Для мене стало неочікуваним відкриттям, що я заблокований в Instagram у хореографа. Хоча ми спілкувалися востаннє, мабуть, влітку і нічого не віщувало біди. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів, чого впав у немилість Владу, бо його дружина Лілія мене не заблокувала", - сказав ведучий.

Телеведучий припустив, що причиною могло стати останнє інтерв'ю з Ямою, в якому він розповідав про свій тимчасовий переїзд до США під час війни. Щоб з'ясувати ситуацію Дьомін, за його словами, написав хореографу в особисті повідомлення у Telegram, але так досі не отримав відповіді.

Дьомін вважає, що образа велика, адже Яма заблокував і його 12-річного сина ведучого.

"Я написав Ямі особисто, але відповіді не отримав. Владе, я так не розумію, чому ти мене заблокував. Але насправді образа велика, тому що заблокований не тільки я, а й мій 12-річний син, що мене ще більше здивувало", - сказав Дьомін.

Він вважає, що усі конфлікти завжди потрібно вирішувати, тому досі чекає відповіді Влада