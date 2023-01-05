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"Ми жили разом": Слава Дьомін зізнався, що зустрічався з відомою телеведучою

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Четвер 05 січня 2023 14:44
"Ми жили разом": Слава Дьомін зізнався, що зустрічався з відомою телеведучою Слава Дьомін розповів про роман з відомою ведучою (instagram.com.slavademin_official)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український ведучий Слава Дьомін вперше зізнався, що мав стосунки з відомою телеведучою. Зокрема, вони навіть встигли разом пожити декілька місяців.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про їхні стосунки

За його словами, після кількох місяців спільного життя, стосунки пари не витримали перевірки на міцність. Як пояснив Слава, вони просто не зійшлися у побуті.

"Я був у стосунках з відомою телеведучою. І ми навіть жили разом. Ми жили разом кілька місяців. Але не зійшлися у побуті. Тому вона переїхала до іншої квартири", - написав Дьомін.

&quot;Ми жили разом&quot;: Слава Дьомін зізнався, що зустрічався з відомою телеведучоюСлава Дьомін розповів про роман з відомою ведучою (скрін)

Однак, після розриву стосунків вони залишилися друзями. Також Слава зізнався, що колишня навіть дозволяла йому пожити у неї, поки той переїжджав до іншої квартири.

"Але ми досі в кльових стосунках. Одного разу вона дозволила пожити кілька днів у неї, коли я переїжджав з однієї орендованої квартири до іншої", - додав ведучий.

&quot;Ми жили разом&quot;: Слава Дьомін зізнався, що зустрічався з відомою телеведучоюСлава Дьомін розповів про роман з відомою ведучою (скрін)

До того ж Дьомін вирішив залишити в таємниці ім'я відомої ведучої, з якою був у стосунках.

Додамо, що ведучий у 2021 році розлучився зі своєю дружиною Ксенією Міщенко, з якою був у шлюбі 13 років. Їхній розрив пройшов інтелігентно і вони залишилися друзями.

&quot;Ми жили разом&quot;: Слава Дьомін зізнався, що зустрічався з відомою телеведучоюСлава Дьомін (instagram.com/slavademin_official)

Раніше Дьомін розповів про жахливі знущання матері. Він зізнався, що був у дитинстві жертвою домашнього насильства.

Також ми писали, що телеведучий Володимир Остапчук після розлучення з другою дружиною почав зустрічатися з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.

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