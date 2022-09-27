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"Допомагаємо на своєму фронті": дружина Влада Ями розповіла, чому хореограф не повернувся в Україну

Новость на русском →
Вівторок 27 вересня 2022 23:01
"Допомагаємо на своєму фронті": дружина Влада Ями розповіла, чому хореограф не повернувся в Україну Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)
Автор: Володимир Костирін

Дружина Влада Ями Ліліана розповіла, що чоловік залишається з нею та сином Леоном у США, куди знаменитий український хореограф та суддя "Танців із зірками" вивіз сім'ю після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це 27 вересня Ліліана написала у своєму Insagram у stories.

Знаменитість після виїзду з України тривалий час не з'являвся у медійному просторі, а потім улітку в одному з інтерв'ю зазначав, що у Штатах проводить благодійні майстер-класи. Також Влад ненадовго виїжджав до Європи, та потім повернувся до Америки.

Відео: Влад Яма на благодійному вечорі у Нью-Йорку 24 серпня

&quot;Допомагаємо на своєму фронті&quot;: дружина Влада Ями розповіла, чому хореограф не повернувся в Україну

Влад Яма з сім'єю (фото: instagram.com/liliya_yama)

Сьогодні Ліліана Яма вирішила поспілкуватися з підписниками в мережі та відповісти на запитання шанувальників у блозі. Одне із них звучало так: "чому чоловік не відправив вас із сином за кордон, а сам залишився захищати дім?"

Дружина ведучого та хореографа на це висловила думку, що, як вона вважає, ставити такі питання некоректно.

"Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму", - відповіла вона і додала, що "поважає вибір кожного".

Також Лілія зазначила, що вдячна чоловікові за те, що вона із сином зараз у безпеці.

&quot;Допомагаємо на своєму фронті&quot;: дружина Влада Ями розповіла, чому хореограф не повернувся в Україну

Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/vladyama_official)

Дружина знаменитого танцівника додала, що вони разом займаються наданням допомоги українцям.

"Ми теж допомагаємо на своєму фронті", - написала Лілія.

&quot;Допомагаємо на своєму фронті&quot;: дружина Влада Ями розповіла, чому хореограф не повернувся в Україну

фото: скріншот instagram.com/stories/liliya_yama

Нагадаємо, що ще взимку перед масштабним нападом Росії на Україну Яма із сім'єю перебував на відпочинку в Майамі в США, куди вони подорожували нерідко.

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Влад Яма