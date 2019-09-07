Звертайтеся до лікаря: Супрун розвіяла міфи про головний біль

Супрун продовжує розповідати українцям про хвороби і про те, як з ними боротися
Універсального засобу, який б допоміг при будь-якому головному болю, не існує. Про це розповіла експерт Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, головний біль буває первинний (кластерний біль і мігрень) і вторинний (наслідок інших станів). Саме з цієї причини необхідно шукати причину і лікувати безпосередньо її.
При цьому лікування потрібно не самому собі призначати, а звертатися до допомоги фахівця. Найголовніше, що радить Супрун, так це зберігати спокій і виключити найстрашніше.
Якщо ви відчуваєте часті головні болі, то найкраще завести щоденник, в якому записувати, як часто і де саме болить голова, яка тривалість болю, що ви їли і приймали і чи це допомогло, яка була фаза менструального циклу.
Супрун розповіла про головний біль (фото: pixabay.com)
Ця інформація знадобиться для діагностики типу болю і пошуку можливих причин.
Супрун підкреслила, що часті головні болі і мігрені не є свідченням пухлини мозку, як це прийнято вважати завдяки кінематографу і катастрофічному мисленню.
Лікар повинен спочатку виключити критичні причини головного болю. Якщо щось викликає підозру, то потрібно зробити МРТ. При цьому фахівець повинен запитати пацієнта про тривожні сигнали при головному болю:
Супрун розповіла про головний біль (фото: pixabay.com)
МРТ необхідно робити при наступних сигналах:
Нагадаємо, що Супрун розповіла, як правильно боротися з вуграми та не витрачати даремно гроші.
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