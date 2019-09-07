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Звертайтеся до лікаря: Супрун розвіяла міфи про головний біль

STYLERЖиття    07.09.2019 - 14:39
Звертайтеся до лікаря: Супрун розвіяла міфи про головний біль
Супрун розповіла про головний біль (фото: kmu.gov.ua)

Супрун продовжує розповідати українцям про хвороби і про те, як з ними боротися

Універсального засобу, який б допоміг при будь-якому головному болю, не існує. Про це розповіла експерт Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, головний біль буває первинний (кластерний біль і мігрень) і вторинний (наслідок інших станів). Саме з цієї причини необхідно шукати причину і лікувати безпосередньо її.

При цьому лікування потрібно не самому собі призначати, а звертатися до допомоги фахівця. Найголовніше, що радить Супрун, так це зберігати спокій і виключити найстрашніше.

Якщо ви відчуваєте часті головні болі, то найкраще завести щоденник, в якому записувати, як часто і де саме болить голова, яка тривалість болю, що ви їли і приймали і чи це допомогло, яка була фаза менструального циклу.

Звертайтеся до лікаря: Супрун розвіяла міфи про головний біль

Супрун розповіла про головний біль (фото: pixabay.com)

Ця інформація знадобиться для діагностики типу болю і пошуку можливих причин.

Супрун підкреслила, що часті головні болі і мігрені не є свідченням пухлини мозку, як це прийнято вважати завдяки кінематографу і катастрофічному мисленню.

Лікар повинен спочатку виключити критичні причини головного болю. Якщо щось викликає підозру, то потрібно зробити МРТ. При цьому фахівець повинен запитати пацієнта про тривожні сигнали при головному болю:

  • блискавичний раптовий біль, яка досягає максимуму за 5 хвилин;
  • напад блювоти;
  • травма голови;
  • ортостатичний біль (лежали і різко встали);
  • можливі симптоми гигантоклеточного артеріїту (запалення артерій);
  • червоні очі - симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);
  • проблеми з нижньою щелепою, як заклинило;
  • рак в анамнезі;
  • отруєння чадним газом.

Звертайтеся до лікаря: Супрун розвіяла міфи про головний біль

Супрун розповіла про головний біль (фото: pixabay.com)

МРТ необхідно робити при наступних сигналах:

  • раптовий біль у пацієнтів з ВІЛ/Снідом;
  • біль, який змушує прокинутися від сну;
  • поява болю після 50 років;
  • раптова поява нового неврологічного або когнітивного порушення;
  • раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);
  • помутніння свідомості;
  • біль прогресує і триває тижнями

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