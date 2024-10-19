Обранця поліцейської з Маріуполя звільнили з полону: Чечелюк показала фото

В'ячеслав Адріанов повернувся з полону

Мар'яна повідомила у своїх соцмережах, що її коханого звільнили з полону. Він повернувся додому через кілька місяців після того, як повернулася вона. У блозі Чечелюк опублікувала кадр, де можна побачити Владислава. До знімка поліцейська додала емодзі у вигляді перебентованого серця і розчуленого смайлика.

Владислав Адріанов повернувся з полону (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

В іншій stories дівчина поділилася повідомленням із додатка "Дія" про те, що захисника звільнено з полону. На відповідному знімку вона постала у футболці з фото її коханого та підписом: "Вдома".

Радісною звістною Чечелюк поділилася у мережі (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Також Мар'яна показала, як отримала від Владислава романтичний сюрприз: квіти та зізнання у коханні на листівці. Він пообіцяв коханій тепер бути завжди бути поруч із нею.

Мар'яна отмала подарунок від коханого (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Разом із Владиславом Андріановим Мар'яна брала участь в обороні "Азовсталі" в Маріуполі у 2022 році. Її обранець - боєць полку "Азов", який також пережив теракт в Оленівці. Минулого року російські окупанти засудили його до 25 років колонії.

Що стосується самої Мар'яни, то 24-річна слідча Національної поліції, родом з Маріуполя, два роки перебувала в полоні, де зазнала чимало страждань: голод, катування, знущання та побиття.

Чечелюк затримали 2 травня 2022 року під час евакуації з "Азовсталі". У полоні її переводили з Донецького СІЗО до Оленівської колонії, у в'язниці в Маріуполі та Таганрогу. Додому дівчині вдалося повернутися 31 травня цього року.

Мар'яна сподівалася, що її коханий вже вдома, але це виявилося не так. Тому вона пообіцяла зробити все можливе, щоб продовжити боротьбу і повернути його.

Мар'яну Чечелюк звільнили з полону у травні (фото: instagram.com/tvoya.yaa)