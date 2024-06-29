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Мішина блиснула брендовим "луком" у Нью-Йорку: скільки коштує вбрання актриси (фото)

Ксенія Мішина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Любов Блажко

Акторка Ксенія Мішина разом із сином відправилася до Нью-Йорка, звідки вже встигла похвалитися свіжим контентом. Вона показала кілька фото та відео, на яких засвітила брендове вбрання.

Про аутфіт знаменитості та реакцію мережі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Який образ показала Мішина

Зірка українських фільмів та серіалів вигуляла речі від іменитих марок, серед яких Dior та Louis Vuitton.

Ксенія Мішина вигуляла стильний лук (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, вона обрала рюкзак, схожий на Palm Springs MM від Louis Vuitton, вартість якого досягає майже 3000 доларів (а 2,710 = майже 110 тис грн) - про це свідчить ціна на офіційному сайті марки. Виріб коричневого кольору має по всій довжині символи бренду, які неможливо переплутати ні з чим іншим.

Рюкзак Louis Vuitton (Фото: скриншот)

Також на Ксенії - кросівки, схожі на Star Platform Sneaker від Louis Vuitton. Їх ціна становить 990 доларів (40 тис грн).

Кросівки Doir (Фото: скриншот)

Доповнила брендовий лук футболка від Miu Miu, вартість якої складає 460 євро (майже 20 тис грн). Завершили вбрання велосипедки приємного бежевого відтінку.

Футболка від Miu Miu (Фото: скриншот)

Також Ксенія постала на фото у сонцезахисних окулярах та з зібраним у високий хвіст волоссям.

"Нарешті не фотошоп", - підписала кадри, зроблені на тлі Нью-Йорських будівель, українка. У stories вона поділилася іншими спільними кадрами із сином Платоном та показала їхні спільні розваги. 

 

Реакція мережі

І поки одні підписники пораділи за зірку та побажали їй приємних вражень, інші - не зрозуміли, навіщо публічно вихвалятися поїздками за кордон у період повномасштабної війни в Україні. Ось деякі коментарі юзерів:

  • "І такою медійною особою ще хтось милується. Воєнний стан триває, а комусь цікаво хвалитись своїми поїздками"
  • "Фігура і вид супер!"
  • "Там що зовсім дерева не ростуть? А так дуже гарно"
  • "Які ви з сином прекрасні". 

Почитайте, як носити найтрендовіший колір цього літа - білий.

Крім цього, раніше ми розповідали про українських зірок, які сміливо показують себе без макіяжу і фільтрів.

Для написання матеріалу були використані джерела: пост з Instagram-сторінки Ксенії Мішиної, інформація з сайтів Dior, Louis Vuitton та Mytheresa.

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