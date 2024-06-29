Мішина блиснула брендовим "луком" у Нью-Йорку: скільки коштує вбрання актриси (фото)

Який образ показала Мішина

Зірка українських фільмів та серіалів вигуляла речі від іменитих марок, серед яких Dior та Louis Vuitton.

Ксенія Мішина вигуляла стильний лук (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, вона обрала рюкзак, схожий на Palm Springs MM від Louis Vuitton, вартість якого досягає майже 3000 доларів (а 2,710 = майже 110 тис грн) - про це свідчить ціна на офіційному сайті марки. Виріб коричневого кольору має по всій довжині символи бренду, які неможливо переплутати ні з чим іншим.

Рюкзак Louis Vuitton (Фото: скриншот)

Також на Ксенії - кросівки, схожі на Star Platform Sneaker від Louis Vuitton. Їх ціна становить 990 доларів (40 тис грн).

Кросівки Doir (Фото: скриншот)

Доповнила брендовий лук футболка від Miu Miu, вартість якої складає 460 євро (майже 20 тис грн). Завершили вбрання велосипедки приємного бежевого відтінку.

Футболка від Miu Miu (Фото: скриншот)

Також Ксенія постала на фото у сонцезахисних окулярах та з зібраним у високий хвіст волоссям.

"Нарешті не фотошоп", - підписала кадри, зроблені на тлі Нью-Йорських будівель, українка. У stories вона поділилася іншими спільними кадрами із сином Платоном та показала їхні спільні розваги.

Реакція мережі

І поки одні підписники пораділи за зірку та побажали їй приємних вражень, інші - не зрозуміли, навіщо публічно вихвалятися поїздками за кордон у період повномасштабної війни в Україні. Ось деякі коментарі юзерів: