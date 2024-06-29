Мишина блеснула брендовым "луком" в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)

Какой образ показала Мишина

Звезда украинских фильмов и сериалов выгуляла вещи от именитых марок, среди которых Dior и Louis Vuitton.

Ксения Мишина выгуляла стильный лук (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, она выбрала рюкзак, похожий на Palm Springs MM от Louis Vuitton, стоимость которого достигает почти 3000 долларов (а 2,710 = почти 110 тыс грн) - об этом свидетельствует цена на официальном сайте марки. Изделие коричневого цвета имеет по всей протяженности символы бренда, которые невозможно перепутать ни с чем другим.

Рюкзак Louis Vuitton (Фото: скриншот)

Также на Ксении - кроссовки, похожие на Star Platform Sneaker от Louis Vuitton. Их цена составляет 990 долларов (40 тыс. грн).

Кроссовки Doir (Фото: скриншот)

Дополнила брендовый лук футболка от Miu Miu, стоимость которой достигает 460 евро (около 20 тыс. грн). Завершили наряд велосипедки приятного бежевого оттенка.

Футболка от Miu Miu (Фото: скриншот)

Также Ксения предстала на фото в солнцезащитных очках и с собранными в высокий хвост волосами.

"Наконец-то не фотошоп", - подписала кадры, сделанные на фоне Нью-Йоркских зданий, украинка. В stories она поделилась другими общими кадрами с сыном Платоном и показала их совместное времяпрепровождения.

Реакция сети

И пока одни подписчики порадовались за звезду и пожелали ей приятных впечатлений, другие - не поняли, зачем публично хвастаться поездками за границу в период полномасштабной войны в Украине. Вот некоторые комментарии пользователей: