Мишина блеснула брендовым "луком" в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)

Актриса Ксения Мишина вместе с сыном отправилась в Нью-Йорк, откуда уже успела похвастаться свежим контентом. Она показала несколько фото и видео, на которых засветила брендовый наряд.
Об аутфите знаменитости и реакции сети рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Звезда украинских фильмов и сериалов выгуляла вещи от именитых марок, среди которых Dior и Louis Vuitton.
Так, она выбрала рюкзак, похожий на Palm Springs MM от Louis Vuitton, стоимость которого достигает почти 3000 долларов (а 2,710 = почти 110 тыс грн) - об этом свидетельствует цена на официальном сайте марки. Изделие коричневого цвета имеет по всей протяженности символы бренда, которые невозможно перепутать ни с чем другим.
Рюкзак Louis Vuitton (Фото: скриншот)
Также на Ксении - кроссовки, похожие на Star Platform Sneaker от Louis Vuitton. Их цена составляет 990 долларов (40 тыс. грн).
Дополнила брендовый лук футболка от Miu Miu, стоимость которой достигает 460 евро (около 20 тыс. грн). Завершили наряд велосипедки приятного бежевого оттенка.
Также Ксения предстала на фото в солнцезащитных очках и с собранными в высокий хвост волосами.
"Наконец-то не фотошоп", - подписала кадры, сделанные на фоне Нью-Йоркских зданий, украинка. В stories она поделилась другими общими кадрами с сыном Платоном и показала их совместное времяпрепровождения.
И пока одни подписчики порадовались за звезду и пожелали ей приятных впечатлений, другие - не поняли, зачем публично хвастаться поездками за границу в период полномасштабной войны в Украине. Вот некоторые комментарии пользователей:
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Кроме этого, ранее мы рассказывали про украинских звезд, которые смело показывают себя без макияжа и фильтров.
Для написания материала были использованы источники: пост из Instagram-страницы Ксении Мишиной, информация с сайтов Dior, Louis Vuitton и Mytheresa.