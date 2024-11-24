"Обожаем друг друга". Российский бизнесмен рассказал о дружбе с Поляковой
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал о дружбе с певицей Олей Поляковой и как с ней проводит время.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бизнесмена в проекте "Люкс ФМ".
Известно, что Полякову часто упрекают за дружбу с "хорошими русскими". В частности, с Евгением Чичваркиным, который уже 15 лет живет в Великобритании.
По словам предпринимателя, они с артисткой "обожают друг друга".
"Мы вместе поднимались в горы уже дважды и купались в холодной воде", - поделился Чичваркин.
Оля Полякова с россиянами (фото: instagram.com/belonika)
Также Евгений отметил, что не считает себя частью категории "хороших русских". По его словам, в вопросах ярлыков для него важно только мнение "медиков и военных", тогда как на хейт других людей он не обращает внимания.
В то же время подчеркнул, что активно поддерживает украинцев, организуя благотворительные ужины для сбора средств на нужды ВСУ и помощь пострадавшим от войны в Украине.
Что говорит Полякова о дружбе с россиянами
Певица часто посещает друзей во Франции, среди которых российская писательница и блогер Ника Белоцерковская. Оля сотрудничает с ней в рамках благотворительного проекта, направленного на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Оля Полякова с Никой Белоцерковской (фото: instagram.com/belonika)
На встречах также присутствует российский предприниматель Евгений Чичваркин. Однако из-за взаимодействия с этими лицами вокруг Поляковой разгорелся большой скандал.
В ответ на критику Оля отметила, что вместе с Никой и Евгением они достигли значительных результатов в помощи Украине. По ее словам, во время одного из мероприятий удалось собрать 8 миллионов гривен, которые направили на нужды военных и мирного населения.
Исполнительница также подчеркнула, что для нее важнее результат работы, чем негативные комментарии или осуждение со стороны недоброжелателей.
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Кто такой Евгений Чичваркин
Евгений Чичваркин - российский бизнесмен, бывший владелец сети мобильных телефонов "Евросеть". В 2008 году после уголовных преследований в России из-за споров с властями он переехал в Великобританию, где открыл бизнес в области вина и ресторанного бизнеса.
Предприниматель активно поддерживает Украину, организуя благотворительные мероприятия для помощи ВСУ, и выступает против российского режима. Он известен своей критикой Кремля и поддержкой демократических ценностей.
Евгений Чичваркин (фото: instagram.com/tot_samy_chichvarkin)
Ранее 45-летняя Полякова показала на камеру фигуру "без фильтров".
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