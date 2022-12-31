UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обов'язково збудеться: як ефективно загадати бажання на Новий рік

Як правильно загадати бажання на Новий рік (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зовсім скоро настане одна з найказковіших ночей року. Усі українці під бій годинника в Новий рік загадають одне найзаповітніше бажання. В цей час завжди все збувається, тому варто не упустити шанс.

Як правильно загадати бажання на Новий рік - читайте нижче.

Новий рік - це чудовий період, щоб загадувати бажання. Тому деякі способи допоможуть, щоб заповітне бажання точно здійснилось.

Як правильно загадати бажання

Під бій курантів

Важливо встигнути написати своє бажання на невеликому аркуші паперу, спалити його, попіл кинути в шампанське і випити, доки годинник не пробив 12 разів. Бажання, загадані в такий спосіб, часто збуваються.

На мандаринах

Щоб задумане справдилося, треба під бій курантів встигнути почистити та з'їсти мандаринку.

Ялинкова прикраса

У новорічну ніч потрібно написати своє бажання на листочку, згорнути його і сховати всередину улюбленої ялинкової іграшки.

Важливо, що діставати можна тільки після того, як бажання здійсниться, або наступного вже Нового року.

На розбитій тарілці

Вважається, що розбитий посуд приносить щастя. Тому можна взяти тарілку, вийти на вулицю і розбити її, повторюючи бажання, загадане заздалегідь.

Бажання під подушкою

Якщо у вас бажань багато, то можна написати їх на листочках, згорнути та заховати під подушку і лягти спати. Вранці 1 січня дістаєте тільки одну і те, що там написано збудеться в новому році.

Намалюйте мрію

Необхідно намалювати найзаповітнішу мрію, так як ви її бачите. У ніч на Новий рік малюнок потрібно згорнути та перев'язати червоною стрічкою. Після чого повісити на ялинку. Коли вирішите прибрати ялинку, то малюнок потрібно зняти і заховати до того часу, поки бажання не здійсниться.

Раніше ми повідомляли, у яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб бути щасливою.

Також ми писали, що потрібно обов'язково зробити перед Новим роком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рікжеланиесвято