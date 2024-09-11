Це повинні використовувати всі: який засіб може омолодити шкіру обличчя

Що повинно бути у догляді

До того ж нанесення правильної кількості макіяжу може зробити людину на вигляд молодшою. Прикладом цього є використання коректорів, які ідеально підходять для мінімізації темних кіл, пігментації та плям.

Багато хто недооцінює вплив харчування на шкіру.

Вживання великої кількості свіжих фруктів і овочів може допомогти запобігти пошкодженням, що призводять до передчасного старіння шкіри.

Харчування, що містить велику кількість цукру чи інших рафінованих вуглеводів, може прискорити старіння.

До того ж спирт погано впливає на шкіру, він зневоднює і згодом пошкоджує її.

Важливо також дбайливо вмивати обличчя, щоб очистити шкіру від забруднення та макіяжу.