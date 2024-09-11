Це повинні використовувати всі: який засіб може омолодити шкіру обличчя

З віком шкіра зазнає змін і зморшки є основними неприємностями для зрілих жінок, які виникають через зниження вироблення колагену та еластину, що призводить до зниження пружності та еластичності шкіри. Однак, це можна відтермінувати при правильному догляді та харчуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
До того ж нанесення правильної кількості макіяжу може зробити людину на вигляд молодшою. Прикладом цього є використання коректорів, які ідеально підходять для мінімізації темних кіл, пігментації та плям.
Багато хто недооцінює вплив харчування на шкіру.
Вживання великої кількості свіжих фруктів і овочів може допомогти запобігти пошкодженням, що призводять до передчасного старіння шкіри.
Харчування, що містить велику кількість цукру чи інших рафінованих вуглеводів, може прискорити старіння.
До того ж спирт погано впливає на шкіру, він зневоднює і згодом пошкоджує її.
Важливо також дбайливо вмивати обличчя, щоб очистити шкіру від забруднення та макіяжу.
Раніше ми повідомляли, які помилки у макіяжі призводять до висипів на шкірі.
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