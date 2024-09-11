Это должны использовать все: какое средство может омолодить кожу лица

С возрастом кожа претерпевает изменения и морщины являются основными неприятностями для зрелых женщин, которые возникают из-за снижения выработки коллагена и эластина, что приводит к снижению упругости и эластичности кожи. Однако это можно отсрочить при правильном уходе и питании.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
К тому же нанесение правильного количества макияжа может сделать человека с виду моложе. Примером этого является использование корректоров, идеально подходящих для минимизации темных кругов, пигментации и пятен.
Многие недооценивают влияние питания на кожу.
Употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждения, приводящие к преждевременному старению кожи.
Питание, содержащее большое количество сахара или других рафинированных углеводов, может ускорить старение.
К тому же, спирт плохо влияет на кожу, он обезвоживает и впоследствии повреждает ее.
Важно также бережно умывать лицо, чтобы очистить кожу от загрязнения и макияжа.
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