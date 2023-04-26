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На Оболонському острові знайшли археологічні пам'ятки III–VIII століть: фото унікальних знахідок

На Оболонському острові знайшли жіночі прикраси та козацькі атрибути (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Під час будівельних робіт на Оболонському острові в Києві знайшли археологічні пам'ятки старослов'янської доби. За попередніми висновками, знахідки датуються III-VIII століть нашої ери.

Про це повідомила очільниця ГО "Почайна" Аннабелла Моріна на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівчині, перші пам'ятки було знайдено ще взимку 2023 року. Тоді серед них були козацька люлька, кулі та інші предмети, які можуть свідчити про наявність козацького форпосту або переправи на території Оболонського острова.

На новому відео археологи наочно демонструють свої знахідки, які ще перебувають у землі.

На другому етапі пошукових робіт було знайдено лунницю з емаллю. Це унікальна жіноча прикраса у формі півмісяця. Припускають, що вона може датуватися III-VIII століттям нашої ери.

Знайдені археологічні пам'ятки свідчать про козацьке минуле Оболонського острова в Києві (скриншоти з відео)

Оскільки на території острова було знайдено археологічну пам'ятку, згідно зі статтею 298 Закону України будівельні роботи повинні бути припиненими, але на острові й досі активно працює велика будівельна техніка.

У зв'язку з цим активісти будуть добиватися проведення археологічної розвідки й досліджень, щоб зберегти всі знайдені пам'ятки.

25 квітня науковців не пустили на острів, проте активісти мають намір щодня висвітлювати хід подій.

Раніше ми показували, в яких нарядах кияни одружувалися в минулому столітті.

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