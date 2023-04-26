На Оболонском острове обнаружили археологические памятки III–VIII веков: фото уникальных находок

По словам специалиста, первые достопримечательности были найдены еще зимой 2023 года. Тогда среди них были казацкая трубка, шары и другие предметы, которые могут свидетельствовать о наличии казацкого форпоста или переправы на территории Оболонского острова.

На новом видео археологи наглядно демонстрируют свои находки, еще находящиеся в земле.

На втором этапе поисковых работ была найдена лунница с эмалью. Это уникальное женское украшение в форме полумесяца. Предполагают, что она может датироваться III-VIII веком нашей эры.

Найденные археологические памятки свидетельствуют о казацком прошлом Оболонского острова в Киеве (скриншоты с видео)

Поскольку на территории острова была найдена археологическая достопримечательность, согласно статье 298 Закона Украины строительные работы должны быть прекращены, но на острове до сих пор активно работает большая строительная техника.

В связи с этим активисты будут добиваться проведения археологической разведки и исследований, чтобы сохранить все найденные достопримечательности.

25 апреля ученых не пустили на остров, однако активисты намерены ежедневно освещать ход событий.