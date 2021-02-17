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Обновление карантина: как теперь будут работать украинские школы и садики

Автор: Владимир Костырин

В Украине школы и садики будут работать с учетом правил адаптивного карантина, который возвращают в стране с 24 февраля, когда начнет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности во всех регионах.

Об этом 17 февраля сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

В этот период в учреждениях образования продолжится обучение в обычном режиме.

Какие будут действовать запреты и ограничения:

  • запрещается посещение учреждений образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом находится более 50% учеников и персонала.
  • нельзя проводить массовые мероприятия при участии более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

Также министр заявил, что садики и спецзаведения образования останутся открытыми, даже если в той или иной области установят "красный" уровень карантина. Кроме того, учеба начальных классов (1-4 классы) также продолжится.

Для всех остальных соискателей образования вводится дистанционное обучение.

Шкарлет уточнил, что "красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе главы Минздрава.

Ранее мы писали о том, что в Украине продлили карантин и вернули разноцветные зоны, а также рассказывали, что будет разрешено после обновления правил карантина.

Напомним, что в Минздраве анонсировали ослабление ограничений для заведений питания.

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