В Украине продлили карантин и вернули разноцветные зоны: что будет разрешено

Карантин в Украине был продлен до 30 апреля 2021 года. Также вернули распределение на разноцветные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Такое решение было принято в среду, 17 февраля, на заседании Кабинета министров Украины. Решение вступит в силу с 24 февраля.

Общий адаптивный карантин будет длиться в Украине до 1 мая. С 24 февраля начнет опять действовать разделение на разноцветные зоны и в большинстве регионов Украины будут действовать правила "желтой" зоны карантина. "Красную" теперь могут ввести только в отдельных регионах, при условии, что там будет много больных, больницы переполнены и в целом ситуация ухудшается.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и наступления признаков "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности, является сигналом для местных органов исполнительной власти о необходимости введения дополнительных противоэпидемических мероприятий, которые вводятся решениями региональных комиссий по ТЭБ и ЧС для недопущения дальнейшего распространения коронавируса", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Если придется вводить "красную" зону, то ограничения в таких регионах будут такие же, какие действовали во время локдауна в январе 2021 году.

Что запрещено в "желтой" зоне:

Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, кто предоставляет услуги кризисно.

Нельзя собираться группами более 30 человек.

Нельзя находится в общественных местах и транспорте без масок.

Наполненность кинотеатров и театров разрешена только на 50%

Общественный транспорт должен осуществлять перевозку пассажиров только по количеству мест для сидения.

Работа дискотек и ночных клубов

Что будет разрешено в "желтой" зоне:

Проведение массовых мероприятий до 20 человек, при условии соблюдения социальной дистанции

Работа кинотеатров, театров и торговых центров.

Работа школ, детских садов и других учебных заведений.

Работа ресторанов, кафе и других мест общественного питания. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что разрешено будет работать до 24:00. С 24:00 до 7:00 – работа только на вынос и доставку.

Работа всех магазинов и рынков

Работа общественного транспорта и все остальные виды транспорта.

Работа парикмахерских, салонов красоты, мастерских.

Проведение спортивных состязаний и матчей. Болельщикам разрешат посещать трибуны, но с ограничением по количеству мест.

Работа музеев, культурные мероприятия – но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.