В Украине продлили карантин и вернули разноцветные зоны: что будет разрешено
Карантин в Украине был продлен до 30 апреля 2021 года. Также вернули распределение на разноцветные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
Такое решение было принято в среду, 17 февраля, на заседании Кабинета министров Украины. Решение вступит в силу с 24 февраля.
Общий адаптивный карантин будет длиться в Украине до 1 мая. С 24 февраля начнет опять действовать разделение на разноцветные зоны и в большинстве регионов Украины будут действовать правила "желтой" зоны карантина. "Красную" теперь могут ввести только в отдельных регионах, при условии, что там будет много больных, больницы переполнены и в целом ситуация ухудшается.
"Ухудшение эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и наступления признаков "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности, является сигналом для местных органов исполнительной власти о необходимости введения дополнительных противоэпидемических мероприятий, которые вводятся решениями региональных комиссий по ТЭБ и ЧС для недопущения дальнейшего распространения коронавируса", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Если придется вводить "красную" зону, то ограничения в таких регионах будут такие же, какие действовали во время локдауна в январе 2021 году.
Что запрещено в "желтой" зоне:
Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, кто предоставляет услуги кризисно.
Нельзя собираться группами более 30 человек.
Нельзя находится в общественных местах и транспорте без масок.
Наполненность кинотеатров и театров разрешена только на 50%
Общественный транспорт должен осуществлять перевозку пассажиров только по количеству мест для сидения.
Работа дискотек и ночных клубов
Что будет разрешено в "желтой" зоне:
Проведение массовых мероприятий до 20 человек, при условии соблюдения социальной дистанции
Работа кинотеатров, театров и торговых центров.
Работа школ, детских садов и других учебных заведений.
Работа ресторанов, кафе и других мест общественного питания. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что разрешено будет работать до 24:00. С 24:00 до 7:00 – работа только на вынос и доставку.
Работа всех магазинов и рынков
Работа общественного транспорта и все остальные виды транспорта.
Работа парикмахерских, салонов красоты, мастерских.
Проведение спортивных состязаний и матчей. Болельщикам разрешат посещать трибуны, но с ограничением по количеству мест.
Работа музеев, культурные мероприятия – но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве анонсировали ослабление ограничений для заведений питания.
А также мы рассказывали, как будут вводить "красную" зону карантина в Украине.