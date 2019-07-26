Обнаженные красавицы: кого и в каких позах снимал "слуга народа" Штепа

По результатам выборов в Раду прошел Сергей Штепа от партии "Слуга народа", который победил в парламентской гонке в 77-м округе в Запорожской области. Он стал известен украинцам после того, как оказалось, что до выборов он работал свадебным фотографом.

В Раде 9 созыва Штепа планирует работать в комитете транспорта или в комитете культуры. При этом, по словам новоиспеченного нардепа, он продолжит фотографировать. Но делать это будет в свободное от принятия законов время и только "для себя", и только "какие-то красивые пейзажи". А вот если кто-то обратиться к нему с комерческим заказом, то Сергей, конечно же, откажеться.

Интересно, что услуги Штепы стоили не так уж и дешево. Час его работы до парламентских выборов стоил 1600-1900 грн, а полный рабочий день 8500-12000 грн. А снимал "слуга народа", к слову, не только свадьбы и "красивые пейзажи". Он не стеснялся фотографировать и обнаженных девушек. Мы нашли самые пикантные снимки, сделанные новым народным депутатом от партии Владимира Зеленского, и решили поделится ими с вами.

Сергей Штепа - не только свадебный фотограф (instagram.com/sergey_shtepa)

Довольно часто Сергей Штепа иллюстрировал горячими фотографиями посты, в которых рекламировал свои курсы для начинающих фотографов.

Сергей Штепа учил начинающих фотографов (instagram.com/sergey_shtepa)

А этот снимок Штепа подписал с юмором: "Если любимая изменила вам - это еще не повод для того, чтобы ругаться дома с женой".

У Сергея Штепы хорошее чувство юмора (instagram.com/sergey_shtepa)

Для того, чтобы сделать красивое фото, Сергею Штепе иногда приходилось просыпаться в 8-9 утра, а порой и в 7:30, хотя он уже несколько лет привык ставить будильник на 10.

Фото, сделанное Сергеем Штепой утром (instagram.com/sergey_shtepa)

А это фото, опубликованное будущим парламентарием в октябре 2015 года, он многозначительно подписал такими словами: "А мы все пытаемся заскочить в поезд, который стоит в тупике".

Патриотичное фото от Сергея Штепы (instagram.com/sergey_shtepa)

Позже этой же фотографией Сергей поздравлял всех с Днем Независимости и привлекал внимание фолловеров к своим политическим постам.

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