ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мосийчуку предложили заменить Юзика в "Квартале 95"

STYLERКурьезы    25.07.2019 - 12:34
Мосийчуку предложили заменить Юзика в "Квартале 95"
Мосийчуку предложили заменить Юзика в "Квартале 95" (коллаж РБК-Украина)

Нардепу Игорю Мосийчуку предложили стать актером студии "Квартал 95" вместо Юзика

Игорю Мосийчуку предложили заменить Юрия "Юзика" Корявченкова в "Квартале 95" после того, как второй стал народным депутатом от партии "Слуга народа". Об этом сам бывший соратник Олега Ляшко рассказал на своей странице в Facebook

Правда, как признался экс-радикал, это предложение оказалось всего-навсего чьим-то розыгрышем.

"Только что раздается звонок телефона. Беру трубку и волшебный женский голос говорит:

- Это вас беспокоит студия "95 Квартал". У нас здесь освободилась роль Юзика и мы решили вас, господин Игорь, пригласить...

Я просто ржал минуты три!

- И чего вы смеетесь, господин Игорь? Года два поработаете, а там, глядишь, и опять в депутаты...

- Я снова ржу. Мамахохотала...

- Мамахохотала это не наш уровень. Соглашайтесь.

- Я работал журналистом, кем угодно... Но артистом никогда...

- Так вы отказываетесь?

- Да, отказываюсь!

- Жаль! Спасибо!

И я вам за розыгрыш, девушки, спасибо", - написал Мосийчук.

Также экс-нардеп добавил, что он "готов встречаться с народным депутатом Юрием Корявченковым, делиться опытом работы в комитете по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности и на дебатах за круглым столом, и в телестудиях".

Мосийчуку предложили заменить Юзика в &quot;Квартале 95&quot;

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Ранее мы писали о том, что в Обухове Киевской области школьниц заставили прыгать и скандировать лозунги в поддержку скандального нардепа Игоря Мосийчука.

16-летняя дочка Елены Кравец поразила ультрастильным образом в мини-юбке Доскакались: номер Квартала 95 про выборы "взорвал" сеть
Новости Украины Квартал 95Игорь Мосийчук
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь