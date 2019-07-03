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Обнаружен новый смертельный вирус: заражены несколько человек

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 07:18
Обнаружен новый смертельный вирус: заражены несколько человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Признаки заражения выявили у двоих горожан

В Боливии медики обнаружили новый вирус, который смертельно опасен. Им заразились уже несколько человек и даже есть одна жерва. Власти страны сильно обеспокоены тем, что до этого о нем ничего не знали, передает издание La Razon.

Министр здравоохранения Боливии Габриэлы Монтаньо рассказал об одном случае смерти. Вирусом заразился врач из провинции Каранави.

Кроме того, заболевание выявлено у двух человек, сейчас они госпитализированы в боливийскую больницу.

Признаки заражения выявили у двоих горожан, однако пока не ясно, идет ли речь о новом вирусе.

Обнаружен новый смертельный вирус: заражены несколько человекИллюстративное фото (pixabay.com)

Медики из Боливии думают, что этот вирус может быть неизвестным ранее штаммом гриппа или лихорадки денге.

Боливийские власти обратились к международному медицинскому сообществу  и просят помочь в исследовании незнакомого заболевания.

Как ранее мы писали, американские ученые обнаружили новый штамм сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам последней инстанции. 

Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, что более 600 000 000 людей ежегодно болеют из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами, и около 420 000 - умирают. Она дала важные рекомендации, как правильно хранить продукты.

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