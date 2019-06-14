Обнаружен жуткий вирус, который не берут антибиотики

Фото: коллаж РБК-Украина

Супербактерия устойчива к любым лекарствам

Американские ученые обнаружили новый штамм сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам последней инстанции. Исследователи из Университета штата Северная Каролина использовали образец, взятый от пациента в США. Эта находка является первым доказательством того, что ген mcr-3.1 попал в Штаты из Азии, передает EurekAlert.

Всего существует более 2500 известных серотипов сальмонелл. Рассматриваемый ген лекарственной устойчивости, известный как mcr-3.1, дает сальмонелле устойчивость к колистину - "антибиотику последней надежды".

"Чиновники общественного здравоохранения знали об этом гене в течение некоторого времени", - говорит профессор и директор по глобальному здравоохранению в штате Северная Каролина и автор исследования Сиддхартха Тхакур.

По его словам, в 2015 году биологи увидели, что mcr-3.1 переместился из хромосомы в плазмиду в Китае, что прокладывает путь для передачи гена между организмами.

Фото: news.ncsu.edu

"Например, E. coli и Salmonella находятся в одном семействе, поэтому однажды ген находится на плазмиде, эта плазмида может перемещаться между бактериями, и они могут передавать этот ген друг другу. Как только mcr-3.1 прыгнул на плазмиду, он распространился в 30 разных стран, хотя, насколько мы знали, не Соединенные Штаты", - рассказал он.

Студенты Валерия Нельсон и к.т.н. студент Даниэль Монте провел секвенирование генома на 100 клинических образцах стула человека, взятых из юго-восточной части США в период между 2014 и 2016 годами. Они обнаружили, что один образец содержал устойчивый ген mcr-3.1. Образец был получен от человека, который отправился в Китай за две недели до того, как заболел сальмонеллезной инфекцией.

Фото: news-medical.net

"Положительный образец был получен в 2014 году, поэтому это открытие определенно имеет значение для распространения устойчивой к колистину сальмонеллы в США", - отметил Такур.

Исследование опубликовано в Журнале медицинской микробиологии и поддержано Национальным институтом здравоохранения / Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Монте и Нельсон - первый автор и соавтор соответственно.

Отметим, что в последнее время медики все чаще сталкиваются с новыми вызовами из-за выявления новых "супербактерий", то есть устойчивых к антибиотикам микробов. Опасная тенденция говорит о риске, что через некоторое время антибиотики потеряют свою эффективность. Супермикробы обычно выявляют в больницах и животноводческих фермах, где антибиотики используют для ускорения роста мясных пород скота.

В этом контексте стоит напомнить, что недавно и.о. главы Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала, что антибиотики и другие противомикробные средства перестают действовать из-за своеобразного "иммунитета", который микроорганизмы начинают вырабатывать вследствие чрезмерного и необоснованного применения таких лекарств. Она добавила, что сейчас появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами.

Как сообщалось ранее, осенью 2018-го в Нетешине Хмельницкой области сальмонеллезом заболели 60 человек. Сальмонеллу ентеритидис обнаружили у воспитанников и работников городского ясли-сада "Радуга".

Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, что более 600 000 000 людей ежегодно болеют из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами, и около 420 000 - умирают. Она дала важные рекомендации, как правильно хранить продукты.