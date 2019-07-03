Виявлено новий смертельний вірус: заражені кілька людей

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ознаки хвороби виявили у двох містян

У Болівії медики виявили новий вірус, який смертельно небезпечний. Їм заразилися вже кілька людей і навіть є одна жерва. Влада країни сильно стурбована тим, що до цього про нього нічого не знали, передає видання La Razon.

Міністр охорони здоров'я Болівії Габріель Монтаньо розказав про один випадок смерті. Заразився вірусом лікар з провінції Каранави.

Крім того, захворювання виявлено у двох осіб, зараз вони госпіталізовані в болівійську лікарню.

Ознаки зараження виявили у двох городян, проте поки не ясно, чи йде мова про новий вірус.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Медики з Болівії думають, що цей вірус може бути невідомим раніше штамом грипу або лихоманки денге.

Болівійські влада звернулася до міжнародного медичному співтовариству і просять допомогти в дослідженні незнайомого захворювання.

Як раніше ми писали, американські вчені виявили новий штам сальмонели, стійкий до антибіотиків останньої інстанції.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла, що більше 600 000 000 людей щорічно хворіють через споживання їжі, яка була заражена бактеріями, вірусами, паразитами, токсинами або хімічними речовинами, і близько 420 000 - помирають. Вона дала важливі рекомендації, як правильно зберігати продукти.