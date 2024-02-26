Чи може виїхати за кордон чоловік, дружина якого має інвалідність: адвокат дав роз'яснення

В Україні чоловік, у якого дружина має інвалідність, має право на відстрочку від мобілізації на весь період, поки дружина матиме встановлену групу інвалідності. Але це стосується випадків, коли дружині встановлено першу або другу групу інвалідності.

Чи може чоловік виїхати за кордон у такому випадку та які знадобляться документи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення адвоката Андрія Межирицького для B2B Consult.

Як зазначає фахівець, наявність у дружини II степені інвалідності - достатньо для отримання відстрочки від мобілізації та права виїзду за кордон.

Для виїзду потрібні будуть такі документи:

Паспорт для виїзду за кордон (чоловіка та дружини)

Оригінал свідоцтва про шлюб

Пенсійне посвідчення дружини, в якому вказана група та причина інвалідності

Місце реєстрації (не має значення - спільне чи окремо).

Також знадобляться військові документи.

"А ось з документами з ТЦК на сьогодні склалася така ситуація, що прикордонники вимагають їх, попри те, що це не передбачено Правилами перетину кордону та судова практика, на жаль їх у цьому підтримує", - підкреслює адвокат.

Тому потрібно мати з собою:

Військово-обліковий документ (приписне, військовий білет, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), в якому стоїть штамп про перебування на обліку та є наявність відстрочки на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Отримати такий документ та позначки в ньому можна у ТЦК, однак прийдеться доводити співробітникам ТЦК своє право отримати відмітку про відстрочку без проходження військово-лікарської комісії.