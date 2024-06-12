Прості поради, які допоможуть вам змінити колір та тему іконок додатків в iOS 18

Протягом багатьох років, щоб надати додаткам iPhone унікальний зовнішній вигляд, були потрібні обхідні шляхи або спеціальні програми. Тепер iOS 18 дозволяє по-справжньому змінювати кольори додатків iPhone, не тільки між світлими і темними значками, але й вибирати користувальницькі кольори.

Про те, як змінити тему та колір додатків в iPhone, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин у сфері Apple 9to5Mac .

Як змінити кольори та теми додатків iPhone за допомогою iOS 18

Переконайтеся, що на вашому iPhone встановлена бета-версія iOS 18

На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область

Торкніться "Змінити" у верхньому лівому куті

Тепер виберіть "Налаштувати"

Виберіть між "Автоматично", "Темний", "Світлий" та "Тонований"

Ви також можете вибрати між маленькими (за замовчуванням) та великими піктограмами додатків

Вибір відтінку дозволяє змінити всі кольори додатків iPhone на один вибраний

Важливо запам'ятати, що в бета-версії можна змінити колір додатка тільки для всіх додатків, а не для окремих.

Зміна кольору всіх застосунків за допомогою функції відтінків у iOS 18 застосовується як до власних, так і до додатків сторонніх розробників у першій бета-версії.

Ось як виглядає зміна кольору додатків iPhone з темами:

Як налаштувати зміну кольору додатків (фото: 9to5Mac)

Ліворуч - темна тема, посередині - темна тема з великими значками, а праворуч - зелена тема з відтінком:

Як виглядає зміна кольору додатків (фото: 9to5Mac)

При виборі великих значків з меню налаштувань iOS 18 прибирає назви додатків. Якщо вам подобається ідея використання темного та світлого режиму в залежності від часу доби, виберіть "Автоматично".