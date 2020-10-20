Обмен старых монет и банкнот: что делать если банки отказывают и требуют комиссию

В Украине с 1 октября из обращения вышли монеты номиналом в 25 копеек. Также теперь запрещено расплачиваться купюрами, которые были напечатаны до 2003 года. Однако избавиться от невалидных денег стало сложной задачей, ведь банки отказываются менять банкноты и принимать мелочь. Что делать в такой ситуации – читайте ниже.

Журналисты издания "Сегодня" решили провести эксперимент и отправились в банк, чтобы поменять монеты номиналом 25 копеек суммой свыше 300 гривен. В первом же банке, государственном, отказались поменять деньги, потому что журналисты не являются клиентами банка. Мол, услуга предоставляется только "для своих". Руководство банка после продолжило защищать свои позиции.

"У нас в банке обмен осуществляется только для идентифицированных клиентов. Это аргументируется внутренним положением банка, необходимо для безопасности финансового учреждения, для безопасности самого клиента, для понимания, кто совершает такую операцию", – Александр Жильцов, представитель пресс-службы банка.

В другом банке отказались менять монеты, потому что не было машины для счета монет.

"Я вручную считать не буду", – вот и вся аргументация для отказа.

Только в третьем банке и с комиссией журналисты смогли обменять старые монеты. Специальная комиссия банка составила 50 гривен.

"У нас теперь введена комиссия на обмен. Минимальная комиссия – 50 гривен. Полпроцента от суммы, но не менее 50 гривен", – заявила кассир.

Нацбанк заявил, что о комиссии слышит впервые. Там отмечают, что банки не имеют права устанавливать комиссию на обмен старых отечественных денег. А еще в Нацбанке уверяют, что обменивать старые деньги обязаны все лицензированные банки.

"Никто не имеет права вам в рабочее время отказать в обмене денег, ссылаясь на то, что не работает машинка для учета, нет кассира, или по другим каким-то причинам", – говорит Андрей Блинов, координатор экспертной платформы национального банка Украины.

В Нацбанке уточняют, что сдать старые деньги можно в любой банк и получить новые без комиссии и штрафов. Это же касается и порванных денег. Однако, как рассказала собеседница РБК-Украина, в некоторых банках вам могут отказать в обмене даже купюры, которая была выпущена после 2003 года.

"Ребенок порвал 200-ку ровно пополам. Пришли менять в Ощадбанк, говорят, что тут 50 и 50 процентов, а меняем при условии сохранения 55% банкноты. Но по сути им принесли 100% купюры, но они отказались, сказали, если было бы разорвано на 55 и 45, тогда да. Причем сотрудница другого банка сказала: "приносите, точно поменяем". В Ощадбанке не захотели возиться просто", - рассказывает Светлана.

Что делать? В случае отказа обменять деньги необходимо жаловаться на горячую линию. Также звонить нужно, если с вас требуют комиссию за обмен старых денег.

Напомним, что ранее украинцев предостерегли от самого распространенного вида мошенничества.

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