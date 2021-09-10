Обматерил и ударил дверью по голове: в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера (видео)

В Запорожье маршрутчик ударил дверью пожилого мужчину, который пытался попасть в салон маршрутки с тачкой. В частности, водитель обругал пенсионера и изо всех сил хлопнул его дверью.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".
Так, инцидент произошел в маршрутном такси №85. На видео видно, как маршрутчик обматерил пенсионера, а затем умышленно ударил его дверью за то, что тот пытался попасть в салон с тачкой. На кадрах видно, что удар поступил пенсионеру в голову.
"Кон**ный.. иди отсюда на х*р, задолбал", - сказал водитель дедушке.
В результате удара дедушка упал. Соответствующие действия водителя возмутили пассажиров. Одна из женщин стала впереди маршрутки, чтобы запретить водителю дальнейшее движение, другие бросились оказывать помощь дедушке, а кто-то вызвал на место полицию. Кроме того, от увиденного у детей произошла истерика.
Известно, что пострадавшему дедушке 82 года.
На место происшествия прибыли правоохранители.
В комментариях пользователи поражены от поступка водителя и пишут, что его должны наказать.
Похожая ситуация произошла в Днепре, где водитель маршрутки отказался везти пенсионерку с ручной тележкой. Однако, выгнать женщину из салона не давали местные жители, которые вступились за женщину.
Мы также писали о том, что в Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, который распивал за рулем пиво. Пассажирка, которая засняла действия мужчины, была в неприятном шоке.