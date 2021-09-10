ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера (відео)

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 10 вересня 2021 15:05
Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера (відео) Водій маршрутки вдарив пенсіонера (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі маршрутник вдарив дверима літнього чоловіка, який намагався потрапити до салону маршрутки із тачкою. Зокрема, водій облаяв пенсіонера та щосили гепнув його дверима.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Запорожье ХЗП".

Так, інцидент стався у маршрутному таксі №85. На відео видно, як маршрутник обматюках пенсіонера, а потім навмисно вдарив його дверима через те, що той намагався потрапити до салону із тачкою. На кадрах видно, що удар надійшов пенсіонерові у голову.

"Кон**ний.. іди звідси на х*р, задовбав", - сказав водій дідусю.

Внаслідок удару дідусь упав. Відповідні дії водія обурили пасажирів. Одна із жінок стала попереду маршрутки, щоб заблокувати водієві подальший рух, інші кинулися надавати допомогу дідусеві, а хтось викликав на місце поліцію. Окрім того, від побаченого у дітей сталася істерика.

Відомо, що постраждалому дідусеві 82 роки.

На місце події прибули правоохоронці.

У коментарях користувачі вражені від вчинку водія і пишуть, що його повинні покарати.

  • Як таких людей приймають на роботу;
  • Це не привід бити старшу людину дверима;
  • У водія здали нерви, а дідуся шкода;
  • Я живу на Набережній і часто потрапляю на цього водив. Він неадекватний, ганяє. По-різному можна сказати про те, що він не пустить дідуся в маршрутку. Але кожний раз кричить матом, зривається на пенсіонерів. Ось підсумок.

Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера (відео)Водій вдарив пенсіонера у Запоріжжі (фото: t.me/Запорожье ХЗП)

Схожа ситуація сталася у Дніпрі, де водій маршрутки відмовився везти пенсіонерку з ручним візком. Однак, вигнати жінку з салону не давали місцеві мешканці, які заступилися за жінку.

Ми також писали про те, що у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво. Пасажирка, яка зафільмувала дії чоловіка, була у неприємному шокові.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка
LITE
Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою
Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою