Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера (відео)

У Запоріжжі маршрутник вдарив дверима літнього чоловіка, який намагався потрапити до салону маршрутки із тачкою. Зокрема, водій облаяв пенсіонера та щосили гепнув його дверима.

Так, інцидент стався у маршрутному таксі №85. На відео видно, як маршрутник обматюках пенсіонера, а потім навмисно вдарив його дверима через те, що той намагався потрапити до салону із тачкою. На кадрах видно, що удар надійшов пенсіонерові у голову.

"Кон**ний.. іди звідси на х*р, задовбав", - сказав водій дідусю.

Внаслідок удару дідусь упав. Відповідні дії водія обурили пасажирів. Одна із жінок стала попереду маршрутки, щоб заблокувати водієві подальший рух, інші кинулися надавати допомогу дідусеві, а хтось викликав на місце поліцію. Окрім того, від побаченого у дітей сталася істерика.

Відомо, що постраждалому дідусеві 82 роки.

На місце події прибули правоохоронці.

У коментарях користувачі вражені від вчинку водія і пишуть, що його повинні покарати.

Як таких людей приймають на роботу;

Це не привід бити старшу людину дверима;

У водія здали нерви, а дідуся шкода;

Я живу на Набережній і часто потрапляю на цього водив. Він неадекватний, ганяє. По-різному можна сказати про те, що він не пустить дідуся в маршрутку. Але кожний раз кричить матом, зривається на пенсіонерів. Ось підсумок.

Водій вдарив пенсіонера у Запоріжжі (фото: t.me/Запорожье ХЗП)