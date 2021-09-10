Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера (відео)
У Запоріжжі маршрутник вдарив дверима літнього чоловіка, який намагався потрапити до салону маршрутки із тачкою. Зокрема, водій облаяв пенсіонера та щосили гепнув його дверима.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Запорожье ХЗП".
Так, інцидент стався у маршрутному таксі №85. На відео видно, як маршрутник обматюках пенсіонера, а потім навмисно вдарив його дверима через те, що той намагався потрапити до салону із тачкою. На кадрах видно, що удар надійшов пенсіонерові у голову.
"Кон**ний.. іди звідси на х*р, задовбав", - сказав водій дідусю.
Внаслідок удару дідусь упав. Відповідні дії водія обурили пасажирів. Одна із жінок стала попереду маршрутки, щоб заблокувати водієві подальший рух, інші кинулися надавати допомогу дідусеві, а хтось викликав на місце поліцію. Окрім того, від побаченого у дітей сталася істерика.
Відомо, що постраждалому дідусеві 82 роки.
На місце події прибули правоохоронці.
У коментарях користувачі вражені від вчинку водія і пишуть, що його повинні покарати.
- Як таких людей приймають на роботу;
- Це не привід бити старшу людину дверима;
- У водія здали нерви, а дідуся шкода;
- Я живу на Набережній і часто потрапляю на цього водив. Він неадекватний, ганяє. По-різному можна сказати про те, що він не пустить дідуся в маршрутку. Але кожний раз кричить матом, зривається на пенсіонерів. Ось підсумок.
Водій вдарив пенсіонера у Запоріжжі (фото: t.me/Запорожье ХЗП)
Схожа ситуація сталася у Дніпрі, де водій маршрутки відмовився везти пенсіонерку з ручним візком. Однак, вигнати жінку з салону не давали місцеві мешканці, які заступилися за жінку.
Ми також писали про те, що у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво. Пасажирка, яка зафільмувала дії чоловіка, була у неприємному шокові.