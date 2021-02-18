Как обманывают украинских заробитчан: вся правда о "сладких" вакансиях

Рынок предложений о работе за границей старается привлечь существенными зарплатами. Посреднические компании обещают золотые горы, но на деле разница стирается. Часто заробитчане попросту недополучают обещанные деньги, ведь не имеют никакой юридической защиты при нелегальном трудоустройстве.

Например, легальное трудоустройство в большинстве европейских стран возможно при соблюдении ряда требований. Для людей без опыта работы и без знания языка путь к работе закрыт. Однако активно предлагаются вакансии в этих странах, например, в Германии. Заманивают лучшими зарплатами, а на практике получается, что человек работает нелегально и соответственно при необходимости не может обратиться за защитой. Часто в таких случаях заработную плату не выплачивают в полном объеме, – объяснил Бровчук.

Конечно, есть ряд стран ЕС, которые более лояльны к украинским заробитчанам, как, например, Чехия и Польша. Но нужно выполнить правильную процедуру, подготовить и заполнить все необходимые документы и найти надежную компанию.

Сколько на самом деле получают заробитчане

В большинстве своем украинцы за границей работают разнорабочими за минимальную зарплату. К примеру, в Польше с 1 января 2021 года она увеличилась до 2800 злотых, что равно 21 тысяче гривен. Если работник имеет договор почасовой, то его часовая ставка начинается с 13 злотых. То есть, это минимум.

Вместе с тем рекрутинговые компании публикуют данные о росте спроса на рабочие специальности и в Украине. При этом конкуренция в этой сфере довольно низкая. На одну должность условный конкурс – 2 человека.

В Украине зарплаты по некоторым специальностям не уступают польским, говорят аналитики OLX Робота. Они также опубликовали 10 наиболее популярных вакансий и среднюю зарплату:

Водитель – 19 000 гривен.

Продавец – 9 500 гривен.

Грузчик – 10 250 гривен.

Охранник – 10 500 гривен.

Слесарь – 15 000 гривен.

Курьер – 13 500 гривен.

Повар – 10 250 гривен.

Швея – 11 000 гривен.

Уборщик – 6 000 гривен.

Разнорабочий – 11 000 гривен.

По данным VoxUkraine, за границу с 2010 года выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев. В 2017 году общий объем трудовой миграции составил по меньшей мере 2 миллиона человек.

Опрос OLX Робота показал, что пандемия COVID-19 повлияла на работу заграницей для 58% респондентов, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии решили вообще отказаться от работы за рубежом. Весомой причиной для 40% опрошенных стало именно уменьшение оплаты труда.