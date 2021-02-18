Як обманюють українських заробітчан: вся правда про "солодкі" вакансії

Ринок пропозицій про роботу за кордоном намагається залучити істотними зарплатами. Посередницькі компанії обіцяють золоті гори, але на ділі різниця стирається. Часто заробітчани просто недоотримують обіцяні гроші, адже не мають ніякого юридичного захисту при нелегальному працевлаштуванні.

Наприклад, легальне працевлаштування в більшості європейських країн можливо при дотриманні ряду вимог. Для людей без досвіду роботи та без знання мови шлях до роботи закритий. Однак активно пропонуються вакансії в цих країнах, наприклад, в Німеччині. Заманюють кращими зарплатами, а на практиці виходить, що людина працює нелегально і відповідно при необхідності не може звернутися за захистом. Часто в таких випадках заробітну плату не виплачують у повному обсязі, – пояснив Бровчук.

Звичайно, є низка країн ЄС, які більш лояльні до українських заробітчан, як, наприклад, Чехія та Польща. Але потрібно виконати правильну процедуру, підготувати та заповнити усі необхідні документи та знайти надійну компанію.

Скільки насправді отримують заробітчани

В більшості своїй українці за кордоном працюють різноробочими за мінімальну зарплату. Наприклад, у Польщі з 1 січня 2021 року вона збільшилася до 2800 злотих, що дорівнює 21 тисячі гривень. Якщо працівник має договір погодинної оплати, то його годинна ставка починається з 13 злотих. Тобто, це мінімум.

Разом з тим рекрутингові компанії публікують дані про зростання попиту на робочі спеціальності в Україні. При цьому конкуренція в цій сфері досить низька. На одну посаду умовний конкурс – 2 людини.

В Україні зарплати за деякими спеціальностями не поступаються польським, кажуть аналітики OLX Робота. Вони також опублікували 10 найбільш популярних вакансій і середню зарплату:

Водій – 19 000 гривень.

Продавець – 9 500 гривень.

Вантажник – 10 250 гривень.

Охоронець – 10 500 гривень.

Слюсар – 15 000 гривень.

Кур'єр – 13 500 гривень.

Кухар – 10 250 гривень.

Швея – 11 000 гривень.

Прибиральник – 6 000 гривень.

Різноробочий – 11 000 гривень.

За даними VoxUkraine, за кордон з 2010 року виїхали та не повернулися близько 4 мільйонів українців. У 2017 році загальний обсяг трудової міграції становив щонайменше 2 мільйони осіб.

Опитування OLX Робота показало, що пандемія COVID-19 вплинула на роботу за кордоном для 58% респондентів, 7% опитаних зізналися, що через пандемію вирішили взагалі відмовитися від роботи за кордоном. Вагомою причиною для 40% опитаних стало саме зменшення оплати праці.