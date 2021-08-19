Как обманывают туристов в разных странах: самые популярные схемы мошенников

Поездка в другую страну может омрачиться разочарованием из-за мошенников. Туристов считают легкой добычей, так как они зачастую не знают правила и обычаи той страны, в которую приехали.
Какие самые распространенные уловки мошенников есть в разных странах – читайте в нашем материале ниже.
На улице подбегают и пытаются вручить браслет "дружбы" или другую безделушку. Если возьмете, то начнут просить хоть какую-нибудь символическую плату. Пока будете торговаться, могут обчистить вам карманы. Из-за разницы в курсе валюты может лишиться крупной суммы за безделушку.
Где: Франция, Италия, Испания, Египет
Мужчина обычно подходит к паре с охапкой цветов, начнет говорить комплименты даме и предложит розу. По цене всего букета. Если туристы начинают отказываться, их стыдят и начнут говорить о том, что они жмоты или бедняки, так как пожалели один цветочек для женщины.
Где: Франция, Италия, Испания
На входе в музей к вам может подойти сотрудник музея и предложит билеты со скидкой, чтобы не стоять в очереди. Или наоборот – чуть дороже, чтобы попасть сразу в помещение. Не обольщайтесь, эти билеты окажутся в лучшем случае – в два раза дороже обычного, в худшем – просто фальшивыми.
Где: Франция, Англия
Перед вами чистильщик обуви уронит свою щетку и якобы не заметит. Вы ее подберете и окликнете чистильщика. Тот рассыплется в благодарностях и быстро примется чистить вам ботинки. Но учтите, что это не жест благодарности. В конце процедуры он будет просить оплату. Может еще и рассказать жалостливую историю о многодетной семье.
Где: Турция
В гостинице к вам могут постучаться люди, которые одеты в форму отеля. Они расскажут, что им нужно осмотреть номер для устранения какой-либо проблемы. Пока один будет вас отвлекать разговорами, второй незаметно украдет деньги и ценности.
Где: Испания
На улице к вам подойдет приветливый местный житель, который предложит сделать фотографию. В лучшем случае вас попросят оплатить его услуги. В худшем – сбегут вместе с вашим фотоаппаратом или телефоном.
Где: во многих странах Европы
На кассе продавец будет специально долго считать вам сдачу, делать паузы, сбиваться. С целью, что вы утратите терпение и оставите ему хотя бы часть денег.
Где: во многих странах Европы
Таксист сообщит, что отель, в который вы едете, закрыт на ремонт. И предложит вам поселиться в другом месте. Если согласитесь, то попадете в дорогую гостиницу, которая платит таксисту процент за таких клиентов.
Где: во многих странах Европы
Услышав вашу речь на английском языке, к вам подойдут милые девушки и предложат попрактиковаться или попросят вас их немного поучить языку. Они пригласят вас в кафе и будут делать вид, что угощают вас. Однако они исчезнут, как только вам принесут счет за угощение.
Где: Китай, Япония
Вы будете ожидать автобус на остановке транспорта со специальной табличкой, но автобуса не будет. Так как остановки там нет и стоит фальшивый знак. А вот таксисты есть, которые подождут и начнут обрабатывать вас и других туристов на такой фальшивой остановке.
Где: Китай, Япония
К вам на улице могут подойти псевдосвятые, которые готовы благословить. Но не бесплатно, а за определенную сумму. Если откажетесь платить указанную сумму – начнут осыпать вас проклятиями.
Где: страны Азии
Когда таксист привезет вас к гостинице, он любезно предложит вам помочь с сумками. И начнет это делать с видом спешащего человека. В суматохе вы можете остаться без каких-либо вещей.
Где: США
Вас на улице кто-то случайно обольет напитком или уронит мороженое. Выглядеть это будет абсолютной случайностью. Человек начнет извиняться, будет помогать оттереть пятно. И одновременно – почистит и ваши карманы.
Где: Бразилия
К вам подойдет человек в костюме полиции и расскажет, что в этом районе много поддельных денег, нужно провести осмотр кошелька. Вернут вам его пустым. Другой вариант: потребуют проверить визу или другой документ, а потом потребуют оплатить штраф.
Где: во многих странах мира.
Группа людей попросит вас их сфотографировать и даст в руки камеру. Но она окажется сломанной. Вы попытаетесь ее отдать владельцам, но она "случайно" упадет на землю и разобьется. Мошенники обвинят вас и будут требовать деньги на ремонт.
Где: многие страны мира
На курортах эта схема особо популярна. Человек с птицей или животным на улице положит вам их на плечи и сделает фото. А потом начнет требовать плату за услугу.
Где: во многих странах мира
В некоторых ресторанах используют разные меню. Первым вам дадут меню с низкими ценами на входе. А при расчете вам принесут такое же, но с совершенно другими ценами – дороже.
Где: во многих странах мира
Экскурсионные туры за полцены или намного дешевле, со скидкой от отельного гида. Вам придется проехаться по магазинам, от которых организаторы экскурсии получают процент от каждой покупки.
Где: во многих странах мира
Напомним, ранее мы писали о том, какие уловки на улицах используют мошенники.
А также рассказывали о том, что раскрыта новая схема мошенников с банковскими карточками.