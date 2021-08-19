Как обманывают туристов в разных странах: самые популярные схемы мошенников

Бесплатный сувенир

На улице подбегают и пытаются вручить браслет "дружбы" или другую безделушку. Если возьмете, то начнут просить хоть какую-нибудь символическую плату. Пока будете торговаться, могут обчистить вам карманы. Из-за разницы в курсе валюты может лишиться крупной суммы за безделушку.

Где: Франция, Италия, Испания, Египет

Роза для вашей девушки

Мужчина обычно подходит к паре с охапкой цветов, начнет говорить комплименты даме и предложит розу. По цене всего букета. Если туристы начинают отказываться, их стыдят и начнут говорить о том, что они жмоты или бедняки, так как пожалели один цветочек для женщины.

Где: Франция, Италия, Испания

Фальшивые билеты в музей

На входе в музей к вам может подойти сотрудник музея и предложит билеты со скидкой, чтобы не стоять в очереди. Или наоборот – чуть дороже, чтобы попасть сразу в помещение. Не обольщайтесь, эти билеты окажутся в лучшем случае – в два раза дороже обычного, в худшем – просто фальшивыми.

Где: Франция, Англия

Чистильщик обуви

Перед вами чистильщик обуви уронит свою щетку и якобы не заметит. Вы ее подберете и окликнете чистильщика. Тот рассыплется в благодарностях и быстро примется чистить вам ботинки. Но учтите, что это не жест благодарности. В конце процедуры он будет просить оплату. Может еще и рассказать жалостливую историю о многодетной семье.

Где: Турция

Проверка номера

В гостинице к вам могут постучаться люди, которые одеты в форму отеля. Они расскажут, что им нужно осмотреть номер для устранения какой-либо проблемы. Пока один будет вас отвлекать разговорами, второй незаметно украдет деньги и ценности.

Где: Испания

Фотограф

На улице к вам подойдет приветливый местный житель, который предложит сделать фотографию. В лучшем случае вас попросят оплатить его услуги. В худшем – сбегут вместе с вашим фотоаппаратом или телефоном.

Где: во многих странах Европы

Медленный расчет

На кассе продавец будет специально долго считать вам сдачу, делать паузы, сбиваться. С целью, что вы утратите терпение и оставите ему хотя бы часть денег.

Где: во многих странах Европы

Закрытый отель

Таксист сообщит, что отель, в который вы едете, закрыт на ремонт. И предложит вам поселиться в другом месте. Если согласитесь, то попадете в дорогую гостиницу, которая платит таксисту процент за таких клиентов.

Где: во многих странах Европы

Давайте поговорим?

Услышав вашу речь на английском языке, к вам подойдут милые девушки и предложат попрактиковаться или попросят вас их немного поучить языку. Они пригласят вас в кафе и будут делать вид, что угощают вас. Однако они исчезнут, как только вам принесут счет за угощение.

Где: Китай, Япония

Поддельная остановка автобуса

Вы будете ожидать автобус на остановке транспорта со специальной табличкой, но автобуса не будет. Так как остановки там нет и стоит фальшивый знак. А вот таксисты есть, которые подождут и начнут обрабатывать вас и других туристов на такой фальшивой остановке.

Где: Китай, Япония

Благословение

К вам на улице могут подойти псевдосвятые, которые готовы благословить. Но не бесплатно, а за определенную сумму. Если откажетесь платить указанную сумму – начнут осыпать вас проклятиями.

Где: страны Азии

Спешащий таксист

Когда таксист привезет вас к гостинице, он любезно предложит вам помочь с сумками. И начнет это делать с видом спешащего человека. В суматохе вы можете остаться без каких-либо вещей.

Где: США

Случайная оплошность

Вас на улице кто-то случайно обольет напитком или уронит мороженое. Выглядеть это будет абсолютной случайностью. Человек начнет извиняться, будет помогать оттереть пятно. И одновременно – почистит и ваши карманы.

Где: Бразилия

Плохой полицейский

К вам подойдет человек в костюме полиции и расскажет, что в этом районе много поддельных денег, нужно провести осмотр кошелька. Вернут вам его пустым. Другой вариант: потребуют проверить визу или другой документ, а потом потребуют оплатить штраф.

Где: во многих странах мира.

Сломанная камера

Группа людей попросит вас их сфотографировать и даст в руки камеру. Но она окажется сломанной. Вы попытаетесь ее отдать владельцам, но она "случайно" упадет на землю и разобьется. Мошенники обвинят вас и будут требовать деньги на ремонт.

Где: многие страны мира

Фото с животными

На курортах эта схема особо популярна. Человек с птицей или животным на улице положит вам их на плечи и сделает фото. А потом начнет требовать плату за услугу.

Где: во многих странах мира

Разные меню

В некоторых ресторанах используют разные меню. Первым вам дадут меню с низкими ценами на входе. А при расчете вам принесут такое же, но с совершенно другими ценами – дороже.

Где: во многих странах мира

Дешевые туры

Экскурсионные туры за полцены или намного дешевле, со скидкой от отельного гида. Вам придется проехаться по магазинам, от которых организаторы экскурсии получают процент от каждой покупки.

Где: во многих странах мира