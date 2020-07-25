Как обманывают на продаже разливных продуктов: будьте внимательны

Как обманывают покупателей при продаже напитков на разлив (Фото: pixabay.com)

Продавцы обманывают украинцев во время продажи напитков на разлив

В летний период у украинцев особой популярностью пользуются напитки, которые продают на разлив – пиво, квас, лимонады. Однако покупатели заметили, что продавцы обманывают клиентов и часто можно обнаружить, что в бутылке находится меньше жидкости.

Покупатель Владимир рассказал, что покупал в торговой точке в Коблево пиво на разлив. Он взял 2 с половиной литра пива и к нему – 5 стаканчиков.

"Беру стаканчик в руки, а он какой-то маленький. Только горлышко широкое", - рассказал Владимир. Он провел эксперимент и для этого взял бутылку на 2 литра, заполнил его пивом. А потом разлил жидкость на пять стаканчиков емкостью по 500 мл. Таким образом стало понятно, что на каждом стакане продавцы не доливают около 100 мл.

Журналисты программы "Сніданок 1+1" провели эксперимент вместе с экспертом и проверили один из киевских рынков. При покупке кваса на разлив они обнаружили, что на одноразовых стаканах в 500 мл есть маркировка, а вот на стаканах меньшей емкости – нет. Эксперт утверждает, что на стаканы должна быть накладная, где указана их емкость. Но продавец ответил, что ничего об этом не знает.

Ради эксперимента был куплен один стакан кваса – 500 мл. Квас перелили в бутылку 0,5 литра и стало понятно, что она не заполнилась до конца. Эксперт рассказал, что есть еще один способ проверить – взвесить бутылку или стакан на обычных весах. Должно быть 500 грамм и плюс еще немного с учетом веса самой емкости (бутылки или стакана). Вес кваса вместе с бутылкой у эксперта получился 470 грамм, а это значит, что продавцы надурили покупателя приблизительно на 10 %.

В Госпотребслужбе рассказали, что за такие нарушения продавцы должны платить штраф – в десятикратном размере от стоимости продукции. Для того чтобы наказать недобросовестного продавца, нужно зафиксировать нарушение и желательно на видео. Жалобу можно подать в Госпотребслужбе и для этого нужны будут данные о продавце, адрес точки и видеофиксация нарушения.

Как украинцев обманывают при продаже напитков на разлив

Напомним, ранее мы писали о том, что в социальных сетях появилась новая схема обмана украинцев, в которой используют название ПриватБанка.