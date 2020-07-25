Як обманюють під час продажу розливних продуктів: будьте уважні

Як обманюють покупців при продажу напоїв на розлив (Фото: pixabay.com)

Продавці дурять українців під час продажу напоїв на розлив

В літній період в українців особливою популярністю користуються напої, які продають на розлив пиво, квас, лимонад. Однак покупці відмітили, що продавці дурять клієнтів і часто можна виявити, що в пляшці знаходиться менше рідини.

Покупець Володимир розповів, що купував у торговій точці в Коблево пиво на розлив. Він взяв 2 з половиною літри пива і до нього – 5 склянок.

"Беру склянку в руки, а вона якась маленька. Тільки широке горлечко", - розповів Володимир. Він провів експеримент і для цього взяв пляшку на 2 літри, заповнив його пивом. А потім розлив рідину на п'ять пляшок місткістю по 500 мл. Таким чином стало зрозуміло, що на кожній склянці продавці не доливають близько 100 мл

Журналісти програми "Сніданок 1+1" провели експеримент разом з експертом і перевірили один з київських ринків. При купівлі квасу на розлив вони виявили, що на одноразових стаканах в 500 мл є маркування, а ось на склянках меншої місткості – немає. Експерт стверджує, що на стакани повинна бути накладна, де вказана їх місткість. Але продавець відповів, що нічого про це не знає.

Заради експерименту був куплений один стакан квасу – 500 мл. Квас перелили в пляшку 0,5 літра і стало зрозуміло, що вона не заповнилася до кінця. Експерт розповів, що є ще один спосіб перевірити – зважити пляшечку або склянку на звичайних вагах. Має бути 500 грамів і плюс ще трохи з урахуванням ваги самої місткості (пляшки або склянки). Вага квасу разом з пляшкою в експерта вийшла 470 грамів, а це означає, що продавці надурили покупця приблизно на 10 %.

У Держспоживслужбі розповіли, що за такі порушення продавці повинні платити штраф, – у десятикратному розмірі вартості продукції. Для того щоб покарати недобросовісного продавця, потрібно зафіксувати порушення і бажано на відео. Скаргу можна подати у Держспоживслужбу і для цього потрібні будуть дані про продавця, адреса точки та відеофіксація порушення.

Як українців дурять при продажу напоїв на розлив

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у соціальних мережах з'явилася нова схема обману українців, в якій використовують назву ПриватБанку.