"Облила водою і вдарила по голові". На фестивалі у Німеччині росіянка накинулася на українку

Деталі скандалу

Юлія повідомила, що росіянка кинулася на українку просто посеред танцполу.

"Вона вдарила мою подругу, накричала на неї і образила прямо посеред танцполу. Багато людей бачили це. Але не всі зрозуміли, що російська су*а звинуватила мою подругу в тому, що вона "нацистка і вбиває росіян". Моя подруга була в шоці. і втратила дар мови, а росіянка в істериці кричала на неї. Пізніше я дізналася, що росіянка також облила мою подругу водою і вдарила по голові", - написала Федорова.

Реакція організаторів музичного заходу

Цікаво, що організатори фестивалю навіть не намагалися розібратися, що сталося, а попросили росіянку та українку залишити подію.

"Що було абсолютно несправедливо стосовно людини, яку образили без причини", - зазначила Юлія.

"Мої друзі знають, що я не ненавиджу всіх росіян навколо. Я досі підтримую дружбу та добрі стосунки з росіянами, які відкрито заявляли про певну політичну позицію. Але я ігнорую тих, хто досі уникає теми. І я зневажаю тих, хто підтримує це ла*но. Ця війна зруйнувала все наше життя", - висловила свою позицію подруга постраждалої.

Як згодом з'ясувалося, винницею конфлікту стала росіянка Олександра Казакова. За її словами, причиною нападу на українку була футболка, в яку та була одягнена. Нібито на ній було написано щось образливе для росіян.