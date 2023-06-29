"Облила водой и ударила по голове". На фестивале в Германии россиянка набросилась на украинку

Детали скандала

Юлия сообщила, что россиянка кинулась на украинку прямо посреди танцпола.

"Она ударила мою подругу, накричала на нее и оскорбила прямо посреди танцпола. Многие люди видели это. Но не все поняли, что русская су*а обвинила мою подругу в том, что она "нацистка и убивает русских". Моя подруга была в шоке и потеряла дар речи, а россиянка в истерике кричала на нее. Позже я узнала, что россиянка также облил мою подругу водой и ударила по голове", - написала Федорова.

Реакция организаторов музыкального мероприятия

Интересно то, что организаторы фестиваля даже не пытались разобраться, что произошло, а попросили россиянку и украинку покинуть событие.

"Что было абсолютно несправедливо по отношению к человеку, которого оскорбили без причины", - отметила Юлия.

"Мои друзья знают, что я не ненавижу всех россиян вокруг. Я до сих пор поддерживаю дружбу и хорошие отношения с россиянами, которые открыто заявляли об определенной политической позиции. Но я игнорирую тех, кто до сих пор избегает темы. И я презираю тех, кто поддерживает это дер*мо. Эта война разрушила всю нашу жизнь", - высказала свою позицию подруга пострадавшей.

Как позже выяснилось, виновницей конфликта стала россиянка Александра Казакова. По ее словам, причиной нападения на украинку была футболка, в которую та была одета. Якобы на ней было написано, что-то обидное для россиян.