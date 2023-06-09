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"Ви - г*вно!" Чеченка жорстко поставила на місце росіян у Фінляндії (відео)

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Фінляндія, П'ятниця 09 червня 2023 11:36
"Ви - г*вно!" Чеченка жорстко поставила на місце росіян у Фінляндії (відео) У Фінляндії чеченка дала відсіч росіянам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Фінляндії чеченка жорстко відповіла росіянам та поставила їх на місце. Як виявилося, жінка чудово розуміє та розмовляє російською.

У мережі з'явилося відео, на якому смілива жінка сказала все, що думає про громадян РФ.

Деталі скандалу у Фінляндії

Як виявилося, люди причепилися до жінки через її хіджаб. Вони говорили російською. Росіяни включили задню і почали записувати на телефон весь діалог.

"Російськомовні мені по-барабану... Але ви росіяни! Убожество...", - сказала чеченка.

"Ви такі лицеміри, росіяни! Ви підлаштовуєтеся під погоду. Ви тут приїжджаєте, вилизуєте фінам ж*пи, щоб вам дали посвідку на проживання. А потім йдете у Facebook і пишете, які вони тупі", - продовжила вона.

Після цих слів росіянка сказала з усмішкою: "Жах".

Але чеченка їй відповіла: "Жах, це твої татуйовані брови та надуті губи".

"Ви - гидота", - додала вона.

"А чому ти в особі змінився, коли я про українців я сказала? Тому що вони вас гасять, як собак нерізаних!" - продовжила рубати правду чеченка.

Під час розмови росіяни сказали, що викликали поліцію. Проте, правоохоронці за 10 хвилин так і не з'явилися.

"Не приїхали? Послали тебе на х*й?" - запитала росіянку чеченка.

Також відмічають, що дім жінки з Чечні знищили росіяни.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

У мережі відреагували на заяву чеченки

Люди в соцмережах пишуть коментарі та підтримують жінку у її словах.

  • Плюс один аргумент продовжувати вчити фінську. Хочу поїхати до Фінляндії, знайти цю жінку і подякувати їй за позицію
  • Головне, щоб в толерантній Фінляндії в неї не було проблем. Треба їй забезпечити підтримку
  • Русофобка з Фінляндії - мій новий кумир
  • Яка прекрасна жінка, я не можу! Реально дайте їй владу - хай всю р*сню в Фінляндії роз*тріляє
  • Не переживайте, такі зустрічаються не тільки у Фінляндії
  • Ця чеченка навалила стільки бази за 7 хвилин, що прийшлося ще раз переслухати. Рівень ненависті зашкалює. Років через 5-10 ненавість до росіян у українців буда така ж
  • Вона чеченка. І чому таке відношення до росіян у чеченців, росіяни теж, мабуть, не розуміють, вони ж "рятували Ічкерію"...
  • Як я її розумію і підтримую. Зруйноване життя, а ці потвори розповзлися по світу і не каються... Падлюче плем'я!
  • Найкраща чеченка, яку я бачив у свому житті
  • Вона пам'ятає, як руZкі ваньки вб*вали, гвалтували, катували жінок та дітей Ічкерії (42 тисячі чеченських дітей було вбито руZнею)...
  • Ця чеченка моя героїня! От би всі так р*сню у світі зустрічали.
  • В її родини було зруйноване житло під час російсько-чеченської війни. Я вважаю її агресію і ненависть повністью нормальною до руZкіх.
  • Все правильно сказала. Росіяни це гн*й і в*родки, які можуть тільки грабувати, вб*вати та захоплювати чужі землі. Але поки що.

Нагадаємо, що у Німеччині у росіянки стався жорсткий напад через українську футболку.

Раніше ми писали, що росіянка напала на українську співачку у Молдові.

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