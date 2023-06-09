"Ви - г*вно!" Чеченка жорстко поставила на місце росіян у Фінляндії (відео)
У Фінляндії чеченка жорстко відповіла росіянам та поставила їх на місце. Як виявилося, жінка чудово розуміє та розмовляє російською.
У мережі з'явилося відео, на якому смілива жінка сказала все, що думає про громадян РФ.
Деталі скандалу у Фінляндії
Як виявилося, люди причепилися до жінки через її хіджаб. Вони говорили російською. Росіяни включили задню і почали записувати на телефон весь діалог.
"Російськомовні мені по-барабану... Але ви росіяни! Убожество...", - сказала чеченка.
"Ви такі лицеміри, росіяни! Ви підлаштовуєтеся під погоду. Ви тут приїжджаєте, вилизуєте фінам ж*пи, щоб вам дали посвідку на проживання. А потім йдете у Facebook і пишете, які вони тупі", - продовжила вона.
Після цих слів росіянка сказала з усмішкою: "Жах".
Але чеченка їй відповіла: "Жах, це твої татуйовані брови та надуті губи".
"Ви - гидота", - додала вона.
"А чому ти в особі змінився, коли я про українців я сказала? Тому що вони вас гасять, як собак нерізаних!" - продовжила рубати правду чеченка.
Під час розмови росіяни сказали, що викликали поліцію. Проте, правоохоронці за 10 хвилин так і не з'явилися.
"Не приїхали? Послали тебе на х*й?" - запитала росіянку чеченка.
Також відмічають, що дім жінки з Чечні знищили росіяни.
Обережно, на відео є нецензурна лексика.
У мережі відреагували на заяву чеченки
Люди в соцмережах пишуть коментарі та підтримують жінку у її словах.
- Плюс один аргумент продовжувати вчити фінську. Хочу поїхати до Фінляндії, знайти цю жінку і подякувати їй за позицію
- Головне, щоб в толерантній Фінляндії в неї не було проблем. Треба їй забезпечити підтримку
- Русофобка з Фінляндії - мій новий кумир
- Яка прекрасна жінка, я не можу! Реально дайте їй владу - хай всю р*сню в Фінляндії роз*тріляє
- Не переживайте, такі зустрічаються не тільки у Фінляндії
- Ця чеченка навалила стільки бази за 7 хвилин, що прийшлося ще раз переслухати. Рівень ненависті зашкалює. Років через 5-10 ненавість до росіян у українців буда така ж
- Вона чеченка. І чому таке відношення до росіян у чеченців, росіяни теж, мабуть, не розуміють, вони ж "рятували Ічкерію"...
- Як я її розумію і підтримую. Зруйноване життя, а ці потвори розповзлися по світу і не каються... Падлюче плем'я!
- Найкраща чеченка, яку я бачив у свому житті
- Вона пам'ятає, як руZкі ваньки вб*вали, гвалтували, катували жінок та дітей Ічкерії (42 тисячі чеченських дітей було вбито руZнею)...
- Ця чеченка моя героїня! От би всі так р*сню у світі зустрічали.
- В її родини було зруйноване житло під час російсько-чеченської війни. Я вважаю її агресію і ненависть повністью нормальною до руZкіх.
- Все правильно сказала. Росіяни це гн*й і в*родки, які можуть тільки грабувати, вб*вати та захоплювати чужі землі. Але поки що.
Нагадаємо, що у Німеччині у росіянки стався жорсткий напад через українську футболку.
Раніше ми писали, що росіянка напала на українську співачку у Молдові.