Обличчя буде "сяяти": ось які засоби потрібно використовувати для сухої шкіри взимку

Суха шкіра обличчя взимку потребує ретельного зволоження. Дерматолог розповіла, як правильно доглядати за таким типом шкіри та чого уникати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
У будь-якому випадку суха шкіра дає про себе знати неприємними проявами:
Сироватки з керамідами та вітаміном Е також можуть допомогти відновити рівень гідратації
пептидами
антиоксидантами
Відмерлі частинки епідермісу накопичуються на поверхні обличчя та не лише роблять його тьмяним, але й перешкоджають проникненню зволожуючих та живильних засобів глибоко у шкіру.
Варто пам’ятати, що для сухої шкіри не слід використовувати жорсткий пілінг. Відлущувальний засіб має приносити користь для шкіри, тому зосередься на виборі делікатного засобу, який не пошкоджує гідроліпідний бар’єр та не викличе подразнень.
Після використання пілінгу не забудь про нанесення живильного крему чи емульсії, аби зволожити та заспокоїти шкіру.
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