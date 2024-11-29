Обличчя буде "сяяти": ось які засоби потрібно використовувати для сухої шкіри взимку

Ознаки сухої шкіри

У будь-якому випадку суха шкіра дає про себе знати неприємними проявами:

тріскається від найменшого впливу погодних умов або агресивних косметичних засобів (наприклад, мило)

стає шорсткою і грубою

викликає відчуття стягнутості, свербіж, лущення

Сироватки з керамідами та вітаміном Е також можуть допомогти відновити рівень гідратації

пептидами

антиоксидантами

Чи можна використовувати пілінг

Відмерлі частинки епідермісу накопичуються на поверхні обличчя та не лише роблять його тьмяним, але й перешкоджають проникненню зволожуючих та живильних засобів глибоко у шкіру.

Варто пам’ятати, що для сухої шкіри не слід використовувати жорсткий пілінг. Відлущувальний засіб має приносити користь для шкіри, тому зосередься на виборі делікатного засобу, який не пошкоджує гідроліпідний бар’єр та не викличе подразнень.

Після використання пілінгу не забудь про нанесення живильного крему чи емульсії, аби зволожити та заспокоїти шкіру.