Лицо будет "сиять": вот какие средства нужно использовать для сухой кожи зимой

Сухая кожа лица зимой нуждается в тщательном увлажнении. Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за таким типом кожи и чего избегать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
В любом случае сухая кожа дает о себе знать неприятными проявлениями:
Сыворотки с керамидами и витамином Е также могут помочь восстановить уровень гидратации.
пептидами,
антиоксидантами,
Отмершие частицы эпидермиса накапливаются на поверхности лица и не только делают его тусклым, но и препятствуют проникновению увлажняющих и питательных средств глубоко в кожу.
Следует помнить, что для сухой кожи не следует использовать жесткий пилинг. Отшелушивающее средство должно приносить пользу для кожи, поэтому сосредоточьтесь на выборе деликатного средства, которое не повреждает гидролипидный барьер и не вызовет раздражений.
После использования пилинга не забудь о нанесении питательного крема или эмульсии, чтобы увлажнить и успокоить кожу.
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