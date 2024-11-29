Лицо будет "сиять": вот какие средства нужно использовать для сухой кожи зимой

Признаки сухой кожи

В любом случае сухая кожа дает о себе знать неприятными проявлениями:

трескается от малейшего влияния погодных условий или агрессивных косметических средств (например, мыло)

становится шершавой и грубой

вызывает чувство стянутости, зуд, шелушение

Сыворотки с керамидами и витамином Е также могут помочь восстановить уровень гидратации.

пептидами,

антиоксидантами,

Можно ли использовать пилинг

Отмершие частицы эпидермиса накапливаются на поверхности лица и не только делают его тусклым, но и препятствуют проникновению увлажняющих и питательных средств глубоко в кожу.

Следует помнить, что для сухой кожи не следует использовать жесткий пилинг. Отшелушивающее средство должно приносить пользу для кожи, поэтому сосредоточьтесь на выборе деликатного средства, которое не повреждает гидролипидный барьер и не вызовет раздражений.

После использования пилинга не забудь о нанесении питательного крема или эмульсии, чтобы увлажнить и успокоить кожу.