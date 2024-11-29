ua en ru
Пт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лицо будет "сиять": вот какие средства нужно использовать для сухой кожи зимой

Пятница 29 ноября 2024 19:03
UA EN RU
Лицо будет "сиять": вот какие средства нужно использовать для сухой кожи зимой Как ухаживать за сухой кожей лица (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сухая кожа лица зимой нуждается в тщательном увлажнении. Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за таким типом кожи и чего избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Признаки сухой кожи

Сухость кожи возникает, когда кожный барьер теряет воду слишком быстро. В любом случае сухая кожа дает о себе знать неприятными проявлениями:

  • трескается от малейшего влияния погодных условий или агрессивных косметических средств (например, мыло)
  • становится шершавой и грубой
  • вызывает чувство стянутости, зуд, шелушение

Дерматолог Денди Энгельман рассказал, что некоторые люди рождаются с сухой кожей, но у других может возникать зимой из-за сухого воздуха.

Уход за сухой кожей

Утренний уход помогает подготовить сухую кожу к отрицательным воздействиям окружающей среды, добавляя увлажнение кожному барьеру.

Очистка

Очистка кожи всегда должна быть первым шагом утром, чтобы удалить грязь. Людям с сухой кожей следует найти очищающие средства, которые дополнительно будут увлажнять кожу и не удалять необходимые жиры для лица.

Для сухой кожи лучше всего подходят мягкие очищающие средства с такими ингредиентами, такими как глицерин, керамиды и гиалуроновая кислота. Очищающие средства на масляной основе особенно идеальны для людей с сухой кожей, чтобы помочь удерживать влагу.

Тоник

Тоники - это дополнительное средство по уходу за кожей, которое обычно удаляет остатки жира и грязи. По этой причине многие тоники раздражают сухую кожу и лучше подходят для жирной.

Однако существуют тоники, предназначенные для увлажнения сухой кожи. Следует отдавать предпочтение не спиртосодержащим тоникам, содержащим увлажняющие и успокаивающие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, витамин Е и алоэ.

Сыворотка

Сыворотки - это средства по уходу за кожей на водной основе с высокой концентрацией активного ингредиента. Если у вас сухая кожа, ищите средства с активными веществами, которые помогут увлажнить кожу.

Лучше выбирать с гиалуроновой кислотой, которая будет притягивать воду к каждому барьеру. Сыворотки с керамидами и витамином Е также могут помочь восстановить уровень гидратации.

Крем под глаза

Необходимо выбирать средства с пептидами, чтобы увлажнить нежную и сухую часть лица.

Дневные кремы под глаза с такими антиоксидантами, как витамин С и SPF, также могут помочь защитить нежную кожу от солнца.

Увлажняющий крем

Увлажняющие средства восстанавливают барьер сухой кожи, увеличивая содержание воды в коже и удерживая влагу.

Эксперт рекомендует использовать густые кремы или увлажняющие средства на масляной основе, особенно с такими ингредиентами как керамиды, ниацинамид и гиалуроновая кислота.

Солнцезащитный крем

Сухая кожа также нуждается в защите от УФ-лучей. Утренний уход всегда должен оканчиваться нанесением солнцезащитного крема с фактором защиты SPF 30 или выше.

Это помогает снизить риск появления морщин, солнечных пятен и рака кожи.

Можно ли использовать пилинг

Отмершие частицы эпидермиса накапливаются на поверхности лица и не только делают его тусклым, но и препятствуют проникновению увлажняющих и питательных средств глубоко в кожу.

Следует помнить, что для сухой кожи не следует использовать жесткий пилинг. Отшелушивающее средство должно приносить пользу для кожи, поэтому сосредоточьтесь на выборе деликатного средства, которое не повреждает гидролипидный барьер и не вызовет раздражений.

После использования пилинга не забудь о нанесении питательного крема или эмульсии, чтобы увлажнить и успокоить кожу.

Избегайте горячей воды и трения кожи. Умывание лица горячей водой удаляет естественные жиры кожи. После умывания нужно использовать одноразовые бумажные полотенца для избегания раздражения и сыпи.

Ранее мы сообщали, как остановить старение кожи без дорогостоящих процедур.

Также мы писали о 5 косметических процедурах, которые голливудские звезды никогда не делают.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожей Крем Здоровье
NEWS
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО