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Как облегчить сезонную аллергию, если рядом нет врача

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Пятница 20 мая 2022 11:18
Как облегчить сезонную аллергию, если рядом нет врача Фото: Как бороться с сезонной аллергией (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Весна и лето - это сезон цветения трав и деревьев, которые вызывают аллергию.

Как облегчить свое состояние, если у вас нет доступа к медицинской помощи, рассказали в Минздраве.

Какие симптомы аллергии

Аллергическую реакцию у человека сопровождает несколько неприятных симптомов: насморк, зуд и заложенность носа, чихание, покраснение глаз, слезотечение. Может возникнуть затрудненное или учащенное дыхание, сухой кашель.

Как облегчить сезонную аллергию, если рядом нет врача

Что делать, если вы заметили симптомы

Если вы заметили у себя проявления аллергии, обратитесь к своему семейному врачу.

Если вы изменили местонахождение из-за военных действий — в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Семейный врач предоставит рекомендации, а при необходимости — направит вас к аллергологу, у которого вы сможете пройти обследование на выявление аллергенов и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Как облегчить сезонную аллергию, если рядом нет врача

Как помочь себе, если нет доступа к врачу

Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете.

Не выходите на улицу, когда ветер. Закрывайте окна в такую ​​погоду. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.

После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу.

Одежду также нужно сменить и постирать, а сушить выстиранную одежду нужно в помещении.

Чаще проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь.

Как облегчить сезонную аллергию, если рядом нет врача

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