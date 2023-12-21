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"Облави" ТЦК у спортзалах та клубах: у ЗСУ відповіли, чи законно роздавати там повістки

Чи законно давати повістки у клубах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України, підполковник Володимир Фітьо, пояснив, чи можна називати законними так звані "облави" ТЦК у спортзалах та клубах.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це він розповів для YouTube-каналу "Армія TV - Військове телебачення України".

Де можуть роздавати повістки

Військовий пояснив, що видавати повістки у спортзалах, клубах та закладах харчування цілком законно.

"Законодавством чітко прописано, що можна здійснювати заходи сповіщення там, де не заборонено. А законодавством не заборонено здійснювати це у громадських місцях. А, як ми розуміємо, що громадські місця - це є так само і торгові центри, і фітнес-клуби, спортивні клуби, заклади громадського харчування", - наголосив Фітьо.

У ЗСУ пояснили, чи законно роздавати повістки у спортзалах (скріншот)

Він зазначив, що "представники ТЦК можуть здійснювати заходи сповіщення, вручати повістки, якщо власники там не заперечують". Але нині військовий помічає що власники бізнесів не перешкоджають роботі.

"Ця новина викликала б резонанс, якби представники ТЦК навідалися в лікарню, у травматологію, де лежать покалічені... А якийсь ажіотаж навколо спортивних клубів, де, я думаю, усі фізично розвинуті, здорові хлопці, чоловіки військовозобов'язані, мобілізаційного, так би мовити, віку", - зазначив він.

 

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ТЦК