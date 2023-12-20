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Що змінить запуск електронного реєстру військовозобов'язаних: відповідь Сухопутних військ

Україна, Середа 20 грудня 2023 12:33
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Що змінить запуск електронного реєстру військовозобов'язаних: відповідь Сухопутних військ Фото: у ЗСУ розповіли, що змінить запуск електронного реєстру військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Запуск електронного реєстру військовозобов'язаних значно спростить мобілізаційні заходи в Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Коли відповідний законопроект буде прийнято, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних.

"І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати - ПДФО - сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП", - розповів Фітьо.

Він зазначив, що наразі електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі.

"Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює - усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть", - пояснив представник Сухопутних військ.

Окрім того, за його словами, електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів - як людських, так і транспортних, і багато іншого.

"Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка - це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу", - зазначив Фітьо.

Він вкотре наголосив, що перша повістка - це означає, що треба лише з'явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд, а не термінова відправка на фронт.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Нагадаємо, що закон про єдиний електронний реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року, але без повної бази щодо військовозобов'язаних.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс Е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.

Раніше РБК-Україна писало, що електронний реєстр призовників і військовозобов'язаних має з'явитися найближчим часом, і в жовтні очікуються фінальні кроки щодо його запуску.

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