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"Облавы" ТЦК в спортзалах и клубах: в ВСУ ответили, законно ли раздавать там повестки

Законно ли давать повестки в клубах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, подполковник Владимир Фитьо, объяснил, можно ли называть законными так называемые "облавы" ТЦК в спортзалах и клубах.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом он рассказал для YouTube-канала "Армія TV - Військове телебачення України".

Где могут раздавать повестки

Военный объяснил, что выдавать повестки в спортзалах, клубах и заведениях питания вполне законно.

"Законодательством четко прописано, что можно осуществлять мероприятия по оповещению там, где не запрещено. А законодательством не запрещено осуществлять это в общественных местах. А, как мы понимаем, что общественные места - это так же и торговые центры, и фитнес-клубы, спортивные клубы, заведения общепита", - подчеркнул Фитьо.

В ВСУ объяснили, законно ли раздавать повестки в спортзалах (скриншот)

Он отметил, что "представители ТЦК могут осуществлять меры уведомления, вручать повестки, если владельцы там не возражают". Но сейчас военный замечает, что владельцы бизнесов не препятствуют работе.

"Эта новость вызвала бы резонанс, если бы представители ТЦК посетили больницу, травматологию, где лежат искалеченные... А какой-то ажиотаж вокруг спортивных клубов, где, я думаю, все физически развиты, здоровые ребята, мужчины военнообязанные, мобилизационного, так сказать, возраста", - отметил он.

 

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ТЦК