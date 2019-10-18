Обладатель голливудской премии устроил концерт на вокзале в Киеве (видео)

Евгений Хмара устроил концерт на вокзале (фото: РБК-Украина)

Тысячи людей смогли услышать инструментальную музыку в стенах киевского вокзала

17 октября пианист-виртуоз, обладатель голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара прямо на центральном железнодорожном вокзале Киева неожиданно для всех путешественников и просто случайных прохожих устроил настоящий концерт.

Музыкант играл на фортепиано собственные композиции и мировые хиты не только классической, но и современной музыки.

Когда Евгений заиграл легендарный украинский хит "Червона рута", толпа начала петь.

Евгений Хмара устроил уникальный концерт на вокзале в Киеве

Добавим, что такой необычный перформанс Public Piano пианист-виртуоз устраивает не впервые. Он уже играл в публичных местах - аэропортах, вокзалах за рубежом и в Украине. Композитор задался целью познакомить как можно больше людей с инструментальной музыкой.

Так, например, недавно Евгений сыграл гимн Украины в старинном и колоритном городе Будва. При этом, песня "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" была сыграна известным пианистом на уникальном инструменте 18 века - спинете, который является прадедом фортепиано.

А до этого Хмара отснял видео, посвященное подлинности украинской культуры.