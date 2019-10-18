Володар голлівудської премії влаштував концерт на вокзалі у Києві (відео)

Євген Хмара влаштував концерт на вокзалі (фото: РБК-Україна)

Тисячі людей змогли почути інструментальну музику у стінах київського вокзалу

17 жовтня піаніст-віртуоз, володар голлівудської премії імпровізаторів Євген Хмара прямо на центральному залізничному вокзалі Києва несподівано для всіх подорожуючих і просто випадкових перехожих влаштував справжній концерт.

Музикант грав на фортепіано власні композиції та світові хіти не тільки класичної, а і сучасної музики.

Коли Євген заграв легендарний український хіт "Червона рута", натовп почав співати.

Євген Хмара влаштував унікальний концерт на вокзалі у Києві

Додамо, що такий незвичайний перформанс Public Piano піаніст-віртуоз влаштовує не вперше. Він уже грав в публічних місцях - аеропортах, вокзалах за кордоном і в Україні. Композитор має на меті познайомити якомога більше людей з інструментальною музикою.

Так, наприклад, незодавно Євген зіграв гімн України у стародавньому та колоритному місті Будва. При цьому, пісня "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" була зіграна відомим піаністом на унікальному інструменті 18 століття - спінеті, який є прадідом фортепіано.

А до цього Хмара відзняв відео, присвячене автентичності української культури.