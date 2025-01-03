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Не обійшлося без "але". Терен та Бєлєнь зробили несподівану заяву після того, як їх розсекретили

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Після пост-шоу "Холостяка", на якому Олександр Терен та Інна Бєлєнь нарешті розсекретили свої стосунки, пара звернулася до фанів з несподіваною заявою. Виявилося, закоханим є що сказати публіці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис Терена та Інни в Instagram.

Що сказали ветеран та переможниця "Холостяка"

"Друзі, привіт! Проект "Холостяк" був для нас надзвичайною пригодою. Ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро, емоційно і справжньо. Ми вдячні кожному з вас за підтримку, теплі слова та віру в нас", - йдеться у їхньому дописі.

Втім, не обійшлося без "але". Як і на церемоніях троянд, де Терен часто дивував й інтригував, "Холостяк" та його обраниця вирішили, що без секретів не обійдеться.

"Але тепер настав час зробити ще один важливий крок у нашій історії — присвятити себе одне одному. Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші", - написали закохані.

"Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного. Олександр та Інна", - додали вони.

Допис Терена та Інни (скріншот)

Ймовірно, на таку заяву пару наштовхнули коментарі глядачів. Після трансляції кожного випуску, особливо фіналу, Інну та Терена буквально "закидували" питаннями. А тому нині вони захотіли, щоб їхні стосунки розвивалися без зайвої уваги.

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