Обираємо найкращий пуховик на зиму: топові моделі, в які ви закохаєтеся

Пуховик взимку не тільки відмінно вас зігріє, а ще й може зробити справжньою королевою стрітстайлу. Важливо лише обрати правильну модель, яка підкреслить ваші принади.
Про модні тренди розповіла стиліст Яна Мурзаєва.
Пуховики-піджаки, з акцентом на талії
Носити варто не тільки в спортивних аутфітах, але з різними за кроєм спідницями. Додавайте цікаві капелюхи й радійте зимовим прогулянкам.
Пуховики-пальта
Стьобані за різними напрямками, кольорові, з акцентом на талії... Обігруйте з об’ємними довгими светрами чи навпаки - короткими, зі спідницями, сукнями.
Спортивний пуховик
Він буде просто бомбезно виглядати з підборами, тому якщо ви відчуваєте себе впевнено на підборах взимку, то успіх вашому спортивному пуховику гарантовано!
Кольорові, металік та комбіновані з різними текстурами інших тканин пуховики
Вони просто приречені дарувати настрій та стиль зимовому аутфіту.
Всі фото: instagram.com/yanamurzaeva
Цікаво, що у підбірці на фото всі пуховики від українських брендів.
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