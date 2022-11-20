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Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь

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Воскресенье 20 ноября 2022 16:43
Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь Фото: Как выбрать пуховик на зиму (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Пуховик зимой не только отлично вас согреет, но и может сделать настоящей королевой стритстайла. Важно только выбрать правильную модель, которая подчеркнет ваши достоинства.

О модных трендах рассказала стилист Яна Мурзаева.

Самые актуальные пуховики сезона 2022-2023

Пуховики-пиджаки, с акцентом на талии

Носить следует не только в спортивных аутфитах, но с разными по крою юбками. Добавляйте интересные шляпы и радуйтесь зимним прогулкам.

Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесьВыбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь

Пуховики-пальто

Стеганые по разным направлениям, цветные, с акцентом на талии... Обыгрывайте с объемными длинными свитерами или наоборот - короткими, с юбками, платьями.

Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесьВыбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь

Спортивный пуховик

Он будет просто бомбезно смотреться с каблуками, поэтому если вы чувствуете себя уверенно на каблуке зимой, то успех вашему спортивному пуховику гарантирован!

Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесьВыбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь

Цветные, металлические и комбинированные с различными текстурами других тканей пуховики

Они просто обречены дарить настроение и стиль зимнему аутфиту.

Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесьВыбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь

Все фото: instagram.com/yanamurzaeva

Отметим, что в подборке фото все пуховики от украинских брендов.

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