Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь
Пуховик зимой не только отлично вас согреет, но и может сделать настоящей королевой стритстайла. Важно только выбрать правильную модель, которая подчеркнет ваши достоинства.
О модных трендах рассказала стилист Яна Мурзаева.
Самые актуальные пуховики сезона 2022-2023
Пуховики-пиджаки, с акцентом на талии
Носить следует не только в спортивных аутфитах, но с разными по крою юбками. Добавляйте интересные шляпы и радуйтесь зимним прогулкам.
Пуховики-пальто
Стеганые по разным направлениям, цветные, с акцентом на талии... Обыгрывайте с объемными длинными свитерами или наоборот - короткими, с юбками, платьями.
Спортивный пуховик
Он будет просто бомбезно смотреться с каблуками, поэтому если вы чувствуете себя уверенно на каблуке зимой, то успех вашему спортивному пуховику гарантирован!
Цветные, металлические и комбинированные с различными текстурами других тканей пуховики
Они просто обречены дарить настроение и стиль зимнему аутфиту.
Все фото: instagram.com/yanamurzaeva
Отметим, что в подборке фото все пуховики от украинских брендов.
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