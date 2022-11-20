Выбираем лучший пуховик на зиму: топовые модели, в которые вы влюбитесь

Пуховик зимой не только отлично вас согреет, но и может сделать настоящей королевой стритстайла. Важно только выбрать правильную модель, которая подчеркнет ваши достоинства.

Самые актуальные пуховики сезона 2022-2023

Пуховики-пиджаки, с акцентом на талии

Носить следует не только в спортивных аутфитах, но с разными по крою юбками. Добавляйте интересные шляпы и радуйтесь зимним прогулкам.

Пуховики-пальто

Стеганые по разным направлениям, цветные, с акцентом на талии... Обыгрывайте с объемными длинными свитерами или наоборот - короткими, с юбками, платьями.

Спортивный пуховик

Он будет просто бомбезно смотреться с каблуками, поэтому если вы чувствуете себя уверенно на каблуке зимой, то успех вашему спортивному пуховику гарантирован!

Цветные, металлические и комбинированные с различными текстурами других тканей пуховики

Они просто обречены дарить настроение и стиль зимнему аутфиту.

Все фото: instagram.com/yanamurzaeva

Отметим, что в подборке фото все пуховики от украинских брендов.