Обираємо ідеальну подушку для здорового сну: усі нюанси матеріалів та типів

Як правильно вибрати розмір подушки

Обираючи подушку, варто враховувати позу, в якій ви зазвичай спите.

Якщо ви любите спати на боці, найкращим вибором буде висока подушка, яка підтримає шию в правильному положенні. Для тих, хто спить на спині або животі, краще підійдуть низькі подушки, які не будуть підіймати голову занадто високо.

Якщо ж ви часто міняєте позу, оптимальним варіантом може бути комбінація середньої і низької подушок. У такому випадку ви завжди зможете відрегулювати комфорт під час сну.

Сьогодні популярні два основних розміри подушок: 70×70 см і 50×70 см. Останній варіант стає все більш популярним завдяки зручності та компактності, що дозволяє легше підбирати наволочки і не потребує зайвого наповнювача.

Що важливо знати про матеріал подушки

Для комфортного сну найкраще обирати подушки з натуральних тканин, таких як бавовна або шовк.

Важлива також щільність матеріалу: тонка тканина швидко зношується і може пропускати частинки наповнювача, що негативно впливає на якість сну. Найкращим вибором буде подушка в щільній тканині з надійним швом, яка довго зберігатиме свій вигляд і функціональність.

Звертайте увагу на шви. Криві або нерівні стібки свідчать про низьку якість виробу, тоді як якісні подушки мають міцні та акуратні шви.

Комфортна подушка забезпечує гарний сон (фото: Freepik.com)

Який вибрати наповнювачі подушок: огляд основних варіантів

Наповнювач є ключовим фактором для створення ідеального комфорту під час сну. Ось основні типи наповнювачів і їх особливості:

Пухо-перові подушки

Мікс з пуха та пера водоплавних птахів.

Пух додає м'якості та "повітряності", тоді як перо - пружності.

Добре зберігають тепло і швидко відновлюють форму.

Важливо перевірити, чи пух натуральний, а не синтетичний аналог.

Шовкові подушки

Наповнювач із натурального шовкового волокна (шовковина).

Гіпоалергенні та мають довгий термін служби.

Вимагають делікатного догляду, часто рекомендована суха чистка.

Завдяки природним властивостям шовку їх називають "другою шкірою".

Синтетичні подушки

Виготовляються з матеріалів, таких як поліестер, холлофайбер, комфорель.

Легкі, не викликають алергії, легко пропускають повітря.

Мають короткий термін служби, оскільки швидко втрачають форму.

Відомі варіанти з м’якої синтетики - "лебединий пух", що приємний на дотик.

Гіпоалергенні подушки

Спеціально розроблені для людей з алергією.

Можуть бути виконані з різних матеріалів, які витримують часті прання при високих температурах.

Рекомендується використовувати додаткові чохли-протектори для забезпечення гігієни.

Не абияка подушка підійде саме вам (фото: Freepik.com)

Пружність: як оцінити якість подушки

Правильна подушка повинна бути достатньо пружною, щоб підтримувати голову і шию під час сну.

Щоб оцінити якість, проведіть простий тест: натисніть на подушку рукою і подивіться, як швидко вона відновлює форму. Якщо процес займає більше 5 секунд, це може свідчити про низьку якість наповнювача.

Ще один тест - підняти подушку за один кут і злегка потрусити. Якщо наповнювач розподіляється нерівномірно, це ознака, що подушка швидко втратить форму під час використання.