Обираємо ідеальну подушку для здорового сну: усі нюанси матеріалів та типів

Щоночі ми проводимо багато часу з подушкою, тому правильний вибір цього елементу спального приладдя має вирішальне значення для комфортного і здорового відпочинку. Отже, розберімося, на що звернути увагу при виборі подушки, аби кожна ніч була по-справжньому приємною.
РБК-Україна (проєкт Styler) розбирає питання, яка саме подушка підійде вам для здорового сну та як її вибрати.
Обираючи подушку, варто враховувати позу, в якій ви зазвичай спите.
Якщо ви любите спати на боці, найкращим вибором буде висока подушка, яка підтримає шию в правильному положенні. Для тих, хто спить на спині або животі, краще підійдуть низькі подушки, які не будуть підіймати голову занадто високо.
Якщо ж ви часто міняєте позу, оптимальним варіантом може бути комбінація середньої і низької подушок. У такому випадку ви завжди зможете відрегулювати комфорт під час сну.
Сьогодні популярні два основних розміри подушок: 70×70 см і 50×70 см. Останній варіант стає все більш популярним завдяки зручності та компактності, що дозволяє легше підбирати наволочки і не потребує зайвого наповнювача.
Для комфортного сну найкраще обирати подушки з натуральних тканин, таких як бавовна або шовк.
Важлива також щільність матеріалу: тонка тканина швидко зношується і може пропускати частинки наповнювача, що негативно впливає на якість сну. Найкращим вибором буде подушка в щільній тканині з надійним швом, яка довго зберігатиме свій вигляд і функціональність.
Звертайте увагу на шви. Криві або нерівні стібки свідчать про низьку якість виробу, тоді як якісні подушки мають міцні та акуратні шви.
Наповнювач є ключовим фактором для створення ідеального комфорту під час сну. Ось основні типи наповнювачів і їх особливості:
Пухо-перові подушки
Шовкові подушки
Синтетичні подушки
Гіпоалергенні подушки
Правильна подушка повинна бути достатньо пружною, щоб підтримувати голову і шию під час сну.
Щоб оцінити якість, проведіть простий тест: натисніть на подушку рукою і подивіться, як швидко вона відновлює форму. Якщо процес займає більше 5 секунд, це може свідчити про низьку якість наповнювача.
Ще один тест - підняти подушку за один кут і злегка потрусити. Якщо наповнювач розподіляється нерівномірно, це ознака, що подушка швидко втратить форму під час використання.
Раніше ми писали про пози для сну, які сприяють найкращому відпочинку.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Sleep Doctor, Forbes Home, The English Home.